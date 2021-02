Președintelui Federației de Box, Vasile Cîtea, boxul îi vine ca o mănușă!

De câte ori are ocazia, Vasile Cîtea, șeful Federației de Box, merge la schi împreună cu familia, pe pârtiile din Vatra Dornei.

În familia președintelui Federației Române de Box, de la mic la mare, toată lumea iubește sporturile de iarnă!

Pentru că în timpul săptămânii are un program încărcat, Vasile Cîtea știe că orice ar fi, weekendul este dedicat celor dragi.

„Mai am puțin timp și de relaxare, mă forțează familia, fac planificări, rezervări și trebuie să mergem!” – Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.

Vasile Cîtea este pasionat de schi de ani de zile, dar recunoaște că abia în urmă cu șase ani a reușit să învețe.

„Acum vreo cinci, șase ani am început să schiez și eu ca oamenii. Seara când ajungeam acasă eram rupt, cu picioarele jupuite, dar plăcerea mișcării nu se stinge niciodată” – Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.

Fostul boxer a uitat numărul căzăturilor încasate.

„Sute, sute de căzături am! O pățanie am aici, la Vatra Dornei… știam bine să schiez, era un pod de gheață, mi-au plecat picioarele, am căzut pe o laterală, m-a văzut soția după 3 zile cu o vânătaie pe picior, nici eu nu știam că o am” – Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.

La Vatra Dornei, singurele momente ale zilei când Vasile Cîtea a renunțat la schiuri au fost acelea în care și-a plimbat nepoata în vârstă de patru ani cu sania.

„E foarte încăpățânată, face ce vrea ea. A lucrat trei sferturi de oră cu monitorul, după care a zis că nu mai vrea că îi e somn. A ajuns la hotel și mi-a zis să mergem să ne dăm cu sania” – Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.

Copiii făceau glume pe seama căzăturilor tatălui

Președintele boxului românesc povestește că până să desprindă tainele schiurilor a fost ținta ironiilor celor doi băieți ai săi.

“Când erau mai mici și mă vedeau pe pârtie, băieții mei începeau să râdă. Vedeau pe cineva care acum era în picioare și în secunda următoare pica și se rostogolea spre baza pârtiei” – Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.

Până să găsească soluția salvatoare,Vasile Cîtea s-a chinuit vreo doi ani.

„Mi-a spus cineva că trebuie să îmi iau echipament adecvat pentru mine. Am fost la un magazin de specialitate și mi-am luat unul specific înălțimii și greutății mele și de atunci nu am mai avut probleme” – Vasile Cîtea, președinte al Federației Române de Box.