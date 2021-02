Ministrul Voiculescu, tranșant la dezbaterile privind Bugetul în comisii: Este nevoie să facem curățenie și sa oprim risipa în Sănătate!

Este nevoie să facem curățenie și sa oprim risipa în Sănătate!

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat, la dezbaterile privind bugetul Sănătății în comisiile parlamentare de specialitate, că trebuie ca risipa să se oprească și e nevoie de curățenie în sistem.

„Probleme vechi care se vad acum in spitale, in incendii, in infrastructura veche, infrastructura in care nu a fost investit cu cap. Vedem, de asemenea, ca structuri de personal din spitale, de exemplu, sunt gandite prost. Vedem ca lipsesc structurile de pompieri, de exemplu, vedem ca in multe locuri nu sunt respectate. S-a vorbi mult despre rapoarte de control”, a afirmat ministrul Voiculescu.

Vlad Voiculescu consideră că nu sunt suficiente controalele și că raportele IGSU din ultimii ani arată problemele din spitale.

„Nu ajunge sa facem controale. Controalele ne ajuta sa vedem adevarul. Dar adevarul puteam sa il vedem de mult. Daca ne uitam in rapoartele IGSU din ultimii ani – si exista un raport anual al IGSU -, vedem ca problemele apropo de pericolul de incendiu in spitale – situatia nu este deloc noua si in fiecare an au fost semnalate aceleasi probleme.

Este nevoie sa facem curatenie si sa oprim risipa. Risipa la nivelul Ministerului Sanatatii daca vreti, la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Risipa la nivelul fiecarei institutii din acest domeniu. Sunt institutii unde personalul este foarte numeros, dar digitalizarea este inca o limba foarte straina”, a aratat ministrul, potrivit ziare.com.

Legat de bugetul Ministerului Sănătății, Vlad Voiculescu, a spus că e puțin mai mare față de anul precedent.

„O parte din banii pentru CNAS, dincolo de contributiile noastre, ale tuturor, o parte din bani vin de la bugetul de stat si banii de la bugetul de stat merg catre CNAS prin Ministerul Sanatatii.

Daca scadem aceasta suma din suma totala, suma totala fiind de aproximativ 17,5 miliarde, daca scadem aceasta suma, care anul acesta este prevazuta si este prevazuta pentru ca bugetul este prevazut la sase miliarde, atunci ramanem cu undeva la 11 miliarde si jumatate. Aceasta este suma pe care o are disponibila Ministerul Sanatatii in acest an.

Vorbim despre creditare bugetare, adica bani pe care ii vom avea la dispozitie pentru plati in acest an. Dincolo de aceasta suma, o suma mai mare este disponibila pentru credite de angajament, adica contracte pe care le putem angaja, plati pe care le putem angaja. Este un plan si planul acesta prevede cum spun suma de 11 miliarde si jumatate adica o suma un pic mai mare decat in bugetul de anul trecut”, a sustinut reprezentantul MS.