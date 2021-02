Ponta pune tunurile pe USR-PLUS după votul dat împotriva sprijinirii Schitului românesc de la Muntele Athos

Votul favorabil proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc Prodromu, de la Muntele Athos, Grecia, dat miercuri de deputați nu a surprins.

A surprins, însă poziția celor 31 de parlamentari USR-PLUS, care au votat împotriva acestui proiect. Aleșii USR-PLUS consideră o „risipă populistă” susținerea așezămintelor românești de la Muntele Athos.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a reacționat ferm față de votul parlamentarilor USR-PLUS.

“NU calugarii – ci PROSTIA si IGNORANTA unor reprezentanti ai USR !

Manastirile de pe Sfantul Munte Athos sunt sprijinite de credinciosi si de statele ortodoxe care au asezaminte si calugari / dincolo de credinta , este vorba despre traditii, cultura, educatie religioasa / costurile sunt oricum absolut infime raportat la alte cheltuieli publice .

Cei de la USR considera ca tot ceea ce are legatura cu traditiile , religia, valorile istorice ale Romaniei si romanilor trebuie distrus – iar in loc trebuie pus “OMUL NOU” – de data aceasta “omul nou userist” ( in anii 50 era “omul nou comunist” – in fond acelasi lucru)!

Comunistii nu au reusit in 1950 sa distruga tot ce era romanesc – sa speram ca nu reusesc nici useristii in 2021”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, fostul premier, Victor Ponta.