Premierul Cîțu îi pune la punct pe liderii PSD: „Veniturile sunt în creștere cu peste 44 miliarde de lei. Eliberăm bugetul de furtul PSD-ist!””

Parlamentarii Partidului Social Democrat au venit cu bebeluși de jucărie în timpul discursului din plenul Camerei Deputaților al premierului Florin Cîțu.

Totodată, preşedintele PNL, Ludovic Orban a intervenit şi i-a rugat pe social-democraţi să termine cu „circul”.

„Probabil, păpușile pe care le-ați adus sunt păpușile pe care le-ați manipulat de 30 de ani în administrație și guvernare! Românii au capacitatea de a judeca și nu vă mai țineți de astfel de comportamente lipsite complet de orice fel de civilizație și bun simț! Mă puneți în situația de a cere chestorilor să reinstitue ordinea și regulamentul în sală. Domnule Popa, vă rog frumos să părăsiți tribuna, vorbește primul ministru! Domnilor de la PSD, vă rog să vă comportanți civilizat, așa cum așteaptă cetățenii acestei țări! Lăsați circul!”, a spus Ludovic Orban.

Premierul Cîţu a lansat un atac dur la adresa PSD, de la tribuna Parlamentului, în timp ce din sală era întrerupt de toţi membrii din opoziţie.

„Stimaţi colegi ai coaliţei, vă spun că aceast buget e cea mai mare realizare a coliţiei. E primul buget al unei guvernări de centru-dreapta. O să fie o guvernare de succes şi românii o să aibă o viaţă mai bună. Am tratat acest buget cu un mare simţ de răspundere. Votul din PNL m-a desemnat ca premier, m-a responsabilizat şi mă onorează. Suntem o coaliţie în Guvern. Bugetul pe care îl prezin azi, are două elemente definitorii. Începem reforma în toate cotloanele statului român. Oprim 30 de ani de furt pesedist. Doi, România e în Europa şi nicăieri altundeva. Garantăm românilor siguranţă. Rog PSD să ia pix şi foaie ca să ia notiţie, îi aşteptăm pe cei care ştiu să scrie. Bugetul are un deficit.

Văd şi românii pe ce cheltuiesc banii din taxe. Veniturile SUNT ÎN CREŞTERE cu peste 44 miliarde de lei. În cea mai mare criză, guvernul PNL a reuşit să aibă venituri la fel de mari şi vorbiţi de evaziune fiscală. 47,4 miliarde de lei în creştere. Nu aţi depăşit vârsta copiilor, am crezut că aţi depăşit acest moment, nu aveţi bani de buzunar, vreţi alocaţii.

Eliberăm bugetul de furtul PSD-ist. În primul rând reformă în administraţia locală şi centrală. Am spus-o şi o repet. Angajaţii sectorului public trebuie să-şi asume deciziile. Salarii mai mari cu 70% decât în sectorul privat trebuie justificate. Dublarea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în ultimii patru ani trebuie să se vadă şi în performanţă.

Nu se vede şi nu o spun doar eu. O spun toţi românii care trebuie să lucreze cu instituţiile statului.

Trebuie să existe responsabilitate şi răspundere. Da, am spus-o şi o repet: trebuie să restructurăm aparatul de stat în funcţie de nevoile curente ale societăţii. Nu putem să păstrăm un stat construit de comunişti, să sperăm că va face performanţă în economia secolului XXI”, a spus Cîţu.