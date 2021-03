Senatoarea Diana Șoșoacă, trage un nou semnal de alarmă: Românii trebuie să iasă în stradă pentru a se afla adevărul!

Senatoarea Diana Şoşoacă a povestit că, în urma unui discurs politic susţinut în Parlament, i-a adresat preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, invitaţia de a se alătura unui protest organizat pe 7 martie, împotriva măsurilor guvernului Cîţu, dar şi împotriva vaccinării.

Diana Şoşoacă consideră că este vina PSD pentru faptul că la guvernare a ajuns coaliţia PNL-USR-PLUS-UDMR, deoarece au pierdut încrederea populaţiei când, având majoritate în parlament, au votat legile prin care românilor li s-au aplicat restricţii pe timpul pandemiei.

„Nu e zi de la Dumnezeu să nu le spun, cel putin PSD-ului, „e vina voastra, aveati majoritate in Parlament, ce ati cautat sa votati legea 55/2020 si 136/2020?”. Ei, si in acest context domnul Ciolacu a avut un discurs in care a spus ca avand in vedere actualul guvern si cum respinge toate amendamentele, va iesi in strada si va manifesta alaturi de cetateni. Si atunci eu i-am spus ca il asteptam cu drag.

Eu nu cred ca s-a intamplat vreodata ca un parlament sa nu aprobe niciun amendament. Stiti ce au facut la mine? Nici nu mi le-au primit. Am depus sapte pagini de amendamente, aveam si pe alocatii. Nu e nimic legal in ce se intampla acolo.

Eu sunt un profesionist in Parlamentul Romaniei, d-aia imi si permit interpelarile acelea, pe care singura mi le fac, niciun alt parlamentar nu le face, nu au curaj. Nu stiu daca ati auzit declaratia mea politica, care a facut mare valva si inteleg ca deja a ajuns si la Comisia Europeana si a deranjat cumplit si ma bucur din suflet.

Eu am sustinut si sustin ca romanii trebuie sa iasa in strada pentru a se afla adevarul. Nu trebuie sa veniti la Bucuresti, iesiti in toate orasele. Si sa va vand un pont: legea adunarilor publice prevede ca nu este nevoie de aprobare, daca protestati in fata primariei sau a consiliului local sau judetean.

Deci ieşiti in strada si aparati-va odata copiii! Iesiti si aparati-va pe voi, pentru ca veti muri tragic, vaccinati cu niste produse de care habar nu aveti ce sunt, cum sunt si ce efecte vor produce”, a spus Diana Şoşoacă pentru Cetateanul.net.