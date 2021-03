Cele mai frumoase mesaje de Ziua Femeii în plină pandemie de COVID-19

Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale lumii. Ziua Internationala a Femeii a fost adoptata in 1977, printr-o rezolutie a Adunarii Generale a ONU. ONU a sarbatorit pentru prima data Ziua internationala a femeii pe 8 martie, in 1975 — Anul international al femeii.

„Știu că nu ți-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru mine. Îți sunt recunoscătoare că exist – ție îți datorez omul care sunt astăzi, datorita ție sunt un om mai bun. Tu m-ai învățat să ma respect și să respect pe alții, tu ești cea care m-a învățat sa fiu toleranta, tu ești cea care m-a ascultat întotdeauna și care a fost alături de mine mereu.”

„La mulţi ani, mamă! Eşti minunată şi vreau să împart cu tine ce am mai de preţ. Te iubesc.”

„Singura persoană care va avea întotdeauna încredere mine, care va fi întotdeauna lângă mine, care mă va iubi întotdeauna … întotdeauna mama mea!”

„Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că m-ai iubit necondiționat și că ai avut grija de mine toată viața, iți sunt recunoscătoare pentru că îți pasă de viața mea, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru mine când lucrurile merg rău. Îți urez o zi plină de voie bună și sper ca dragostea mea să îți umple viața la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu a umplut-o pe a mea.”

„Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce am învățat de la tine: cum să dăruiesc necondiționat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fară a cere nimic în schimb, tu ești cea care mi-a oferit sprijin și incurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viața părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…”

„Un gând mărunt pentru iubirea imensă pe care ţi-o port. LA MULŢI ANI! Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze și toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani! Mamă, te iubesc, pentru mine eşti unică, eşti prim’vara mea însorită!”

„Îţi mulțumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La mulţi ani, mami!”

„Dacă viaţa ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritoare. La mulţi ani, mamă!”

„Prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine MAMA. Acum ca m-ai crescut sunt fericit că mi-ai dat viață și vreau să îți mulțumesc! Te iubesc și îți urez un sincer LA MULTI ANI, MAMA!!!”

„Poate că pentru lume tu ești numai o persoana, dar pentru anumite persoane tu ești întreaga lume!”

„Tu, mămico dragă, ne îndrumi pașii și ne sprijini să mergem pe drumul drept. Noi îți mulțumim și te iubim. La multi ani!”

„Precum sunt florile gingașe, soarele luminos, apele limpezi și izvoarele cristaline, așa să fii tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă! La Multi Ani!”

„Mama – cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cel din urma vis. Cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte.”

„Mama – lacrima târzie, veșnică icoana, înger de-nălțare, candelă aprinsă! Candela a vieții, care nu se stinge, care luminează și pe veci veghează!”

„La multi ani, mămică mea! Să fi fericită și să te iubeacă toată lumea cum o face puiul tău.”

„Mama!Ce cuvânt simplu…ce semnificație mirifică…Mama e cea care îți dă viață,te învață primii pașii în viață,primele cuvinte…ea te învață tot ce e important în viata ta!Prețuiți-o până o mai aveți!Mama e îngerul nostru păzitor. La munți ani.”

MESAJE de 8 MARTIE 2021 pentru iubită

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani, draga mea!”

„Când mă uit afară, văd doar vânt şi ploi. Când mă uit la cer, e mereu înnorat şi cenuşiu. Dar când mă uit la tine ştiu că va veni timp frumos, pentru că tu eşti soarele şi primăvara mea. La mulţi ani!”

„Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

„Fluturele meu…. Frumuseţea, ca şi zborul şi iubirea, de cenusa-şi leagă firea. De-i ştergi fluturelui praful, nici o vrajă, nici o boare, nu-l vor face să mai zboare.Tu eşti fluturele meu şi promit că niciodată nu voi şterge praful dragostei de pe aripile tale. La mulţi ani!”

„De ziua ta… Ce aş putea să-ţi doresc mai mult decât să ai în suflet veşnic primăvară?”

MESAJE de 8 MARTIE 2021 pentru colegă, prietenă

” Îţi doresc ca răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Un 8 Martie însorit!

” 1000 de flori şi tot atâtea gânduri bune pentru o persoană deosebită. Vă doresc o zi specială, la fel ca dumneavoastră. la mulţi ani!”

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc un 8 Martie special!”

„La mulţi ani pentru o femeie de nota 10! Să nu te schimbi niciodată!”

” Să fii sănătoasă şi o poftă permanentă de o retrezire la viaţă, o veşnică reînoire de forţe şi bucuria de a trăi.

Aşa să fie, îţi doresc cu drag…!

„De 8 martie îţi urăm o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

De 8 martie îți uram o primăvară frumoasă, cu soare, fericire și toată dragostea noastră prinsa într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Un gând curat și senin ca primăvara pentru veșnicia ei!”

„Primăvara… anotimpul renașterii, al trezirii la viață, face acum de ziua aceasta de 8 Martie, ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete, și căldura sufletească!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Fie ca primăvara iubirii sa iți inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor sale. Îti doresc un 8 Martie cât mai frumos.”

„Viața, arta, chiar și energia se declina la feminin. Ideea, ca și lupta și pâinea sunt tot femei. Privind femeile, sfârșești a crede în mitul cu supraoamenii în care fiecare din ele valorează cât doi bărbați. Ambițioase, dinamice, cu plăcerea muncii, emotive și eficace, fac ca intervenția lor să fie mai intuitivă, mai psihologică, benefică….”

„De 8 Martie senin,

Într-un cadru anonim

Primăvara a sosit

În al iernii asfințit.

Primăvara-n suflet vă dorește …”

MESAJE 8 MARTIE 2021 – Urări pentru profesoare

„Nu exista prilej mai minunat de dăruire decât să poți da zi de zi ce ai mai bun din tine. Să poți să înveți cu înțelepciune și răbdare pe cel ce a venit la tine. Pentru călăuzirea pașilor pe drumul vieții și științei, pentru învățarea și cunoștințele dăruite. Vă mulțumim cu respect, doamna Profesoară! La multi ani!!!”

„Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere și frumoase urări de bine, sănătate, prosperitate dumnevoastră care sunteți atât de drag pentru fiecare dintre noi. 8 MARTIE fericit.”

„Doamna profesoară sa aveți parte de toată căldura omenirii, un ocean de sănătate și toate florile lumii adunate în cel mai frumos buchet de 8 Martie!”

„1.000 de flori și tot atâtea gânduri bune pentru o persoana deosebita. Vă doresc o zi speciala, la fel ca dumneavoastră.”