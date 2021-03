Marcel Ciolacu cere demisia ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a cerut demisia lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, după acuzațiile scandaloase care au apărut în spațiul public legate de cum mor pacienții cu COVID de la Spitalul de la Sibiu.

Ciolacu susține că ministrul Voiculescu nu reușește să gestioneze bine pandemia de coronavirus și că se fac abuzuri în spitale.

„Dorim să ştim clar de la Procuratura dacă Guvernul nu a putut să ne lămurească cine a alocat aceste fonduri.

Vream să ştim de la organele abilitate cum s-au făcut alocări numai către trei formaţiuni politice. Iar reprezentanții PSD, care reprezintă peste 50%, nu au primit niciun fond.

Colegii mei erau îngrijoraţi despre ce se întâmplă la Spitalul de la Sibiu, unde bolnavii erau sedaţi şi legaţi de paturi, tocmai în oraşul pe care l-a condus președintele României. În continuare, ministrul Sănătăţii nu gestionează pandemia, se fac abuzuri în spitale, în timpul conducerii sale de la minister. Cer în continuare demisia domnului ministru”, a declarat Marcel Ciolacu.

Un medic care a lucrat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Sibiu a făcut dezvăluiri halucinante despre ce se întâmplă cu pacienții care nu mai pot respira.

Medicul sibian a oferit un interviu pentru turnulsfatului.ro nu a dorit să își divulge identitatea, însă în cazul unei anchete acesta va da declarații procurorilor. Declarațiile făcute de cadrul medical despre adevărul din spatele ușilor închise de la ATI sunt ÎNFIORĂTOARE.

Prin urmare, toți pacienții care suferă de insuficiență respiratorie sunt sedați încă din primele ore. Medicul este de părere că toate aceste decese trebuie răzbunate și susține că și el, la rândul său, a omorât oameni.

”Nu vreau să crezi că vreau să salvez lumea. Nu vreau, pentru că nu pot. Dar am nevoie de ajutor, pentru că am fost acolo, am văzut și mă doare. Nu-mi poate spune nimeni că nu e așa și vor mai fi și alții care vor intra și nu vor mai ieși în viață. Acești oameni trebuie răzbunați. Aceste decese trebuie răzbunate prin aflarea adevărului. Măcar alții și alții să nu pățească la fel. De undeva trebuie să se înceapă”, își începe medicul mărturisirea, potrivit turnulsfatului.