Marcel Ciolacu, revoltat: „Bugetul naţional pe 2021 este unul de austeritate extremă!”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic la România TV pentru a comenta pe margine bugetului naţional, promulgat astăzi de preşedintele Klaus Iohannis, despre care spune că este unul dezastruos.

Marcel Ciolacu spune că bugetul naţional pe 2021 este unul de austeritate extremă, care nu aduce niciun venit, astfel încât economia va merge doar din rău în mai rău, pentru că nu este stimulat în niciun fel mediul de afaceri şi nici consumul.

„In primul rand, au fost inghetate veniturile tuturor romanilor, si de la stat si din privat. Suntem singurul stat european care a mers pe acest sistem de austeritate, cum s-a facut si in 2010, iar efectele vor fi aceleasi.

Singurul program pentru IMM-uri a fost blocat, pentru ca Ministrul Economiei si-a facut cont in platforma prin care se alocau acele granturi, toate alimentele se scumpesc, carburantul se sccumpeste, se scumpeste tot.

Nu numai ca nu s-a aplicat legea pensiilor (n.r. creşterea cu 40%), dar nici macar nu au fost indexate pensiile cu rata inflatiei, pare ceva facut dinadins. Noi nu avem nici consum, nici oferta, nu stimulam nicicum economia.

La fel si cu restrictiile, toti din HoReCa si-au facut aprovizionarea pentru 8 martie si ii anunti cu o zi inaintre ca ii inchizi. Este incapacitatea de a gestiona pandemia. Nu avem preventie. Vaccinarea nu e preventie. Lumea isi pierde rabdarea, nu mai are incredere in nimic de la guvern, si atunci le ramane doar sa iasa in strada si sa nu mai tina cont de nicio restrictie.

Vaccinarea am inteles ca e gestionata de la Ministerul Apararii, dar restul cine gestioneaza? Cine explica, cum am ajuns iar in acest val trei sa fim luati prin surprindere? Nivelul de trai devine din ce in ce mai scazut. Ni se promit niste investitii, dar stim procedurile, pana sa fie demarate, dureaza cel putin un an de zile, trebuie accesate fonduri europene, trebuie demarate licitatii.

Nu-si permit sa creasca nimic, pentru ca nu-si creaza venituri, vor merge din rau in mai rau. Noi am avut pe luna ianuarie deficit de 0,33%, de 8 ori mai mult ca anul trrecut.

Am trimis doua drafturi din PNRR la Comisia Europeana, ni s-au respins, pe al treilea nu il avem. Nu s-a luat niciun amendament in seama, nici de la opozitie, de la mediul de afaceri, de la mediul academic, de la nimeni. Asta e un fel de simulare a democratiei in Parlament, dar arunci Romania inainte de 1989″, a spus Marcel Ciolacu la România TV.