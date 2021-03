Val de diversiuni, manipulări și atacuri concertate la adresa Regiei Națională a Pădurilor. Uriașa miză a decredibilizării Romsilva!

Nu există instuție a statului român care, în ultimii 30 de ani, să fi fost ținta atâtor diversiuni/atacuri/ precum Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Ținta decredibilizării acestei Regii Națională a reprezentat o uriașă miză nu numai pentru așa-zisele ONG-uri care susțin că au drept scop protejarea pădurilor României, dar care, în realitate, au transformat Organizațiile în veritabile business-uri care produc, din manipulări grosolane, sume consistente, dar și pentru toți cei care și-au dorit la Romsilva un management slab, timorat, care să permită vânzarea, la un preț de nimic, a lemnului către firme private susținute puternic la nivel politic.

Inducerea intenționată a confuziei, în rândul opiniei publice, privind așa-zisele „defrișări ilegale masive” care au loc în parcuri naturale și naționale, administrate de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, merge mai departe! Evident, în disprețul adevărului și al unei realități care este vopsită (abil, pervers și intenționat!) în culori alarmiste. Vorbim, practic, de ani buni, de o serie de atacuri concertate, planificate în detaliu, tot mai agresive, la adresa Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva!

Subiectul defrișării pădurilor este generos. Provoacă, pe bună-dreptate, revolta tuturor românilor de bună-credință. Cine nu-și dorește, oare, să avem păduri cu care să ne mândrim? Din păcate, mulți, alarmant de mulți, de la ONG-uri până la politicieni avizi de un capital electoral cât mai mare, profită, cu rea-credință, de ignoranța cetățenilor români.

Am vorbit cu foarte mulți cunoscuți și, spre stupoarea mea, am aflat că, într-o proporție covârșitoare, aceștia nu știau că Romsilva administrează, astăzi, mai puțin de jumătate din pădurile României. Sunt convins că informația surprinde. Da, doar 48% din pădurile noastre sunt administrate de Romsilva, restul fiind păduri private!

Agent Green, Greenpeace și multe alte ONG-uri știu foarte bine această situație, și anume, că tăierile ilegale masive se petrec, în marea lor majoritate, în pădurile private. Au fost prezentate, de-a lungul anilor, sute de exemple, evident „certificate” cu fotografii, care prezentau tăieri ilegale, nu-i așa, în păduri aflate în administrarea Romsilva, în realitate, acestea fiind păduri private, administrate de persoane fizice și juridice. Cui folosește acest val de manipulări care urmărește discreditarea Romsilva?

Departe de mine gândul de a spune că, la Regia Națională a Pădurilor, lucrurile au mers, mereu, ca pe roate. Au existat numiri politice la nivelul Regiei, dar și la cel al Direcțiilor Silvice, au existat angajați, ingineri, directori, simpli pădurari, care au pactizat cu infractorii. Toți, însă, au plătit pentru acest lucru! Să nu utăm că Romsilva are peste 16.000 de angajați iar „uscăturile” nu pot lipsi. Dar adevărul este că, în uriașa lor majoritate, silvicultorii și-au făcut, își fac și își vor face cu profesionalism și dăruire meseria. Cazurile în care silvicultorii își pun viața în pericol și, uneori, o și pierd în lupta cu infractorii care taie ilegal lemn nu sunt puține și ar trebui să ne alarmeze pe fiecare dintre noi.

În ultimii ani, am asistat, ca jurnalist, la diversiuni peste diversiuni, la adresa Romsilva. Și pentru a clarifica, din start, un lucru, voi spune clar că nu am avut și nu am vreun contract încheiat cu Romsilva și, în consecință, acest articol nu are vreo legătură cu vreo „comandă” sau vreo rugăminte a cuiva. Așa cum sunt, din păcate, scrise la „comandă”, multe articole prin care este discreditată conducerea Romsilva. Cunosc chiar de la jurnalistul care a executat o „comandă” care viza denigrarea fostului directorul general, Adam Crăciunescu, care a fost, astfel, „tăvălit” pe un site obscur, pentru 200 de euro. Rușinos!!!

Am văzut, ca și mulți alți români, camioane pline cu lemn care erau oprite de vajnicii activiști de mediu, în zona Vidraru, pe motiv că acestea transportau lemn ilegal. A fost oprită circulația, evident abuziv, s-au chemat televiziunile, s-a cerut intervenția ministrului de resort, s-a făcut un uriaș scandal… Ulterior, s-a demonstrat că lemnul transportat era tăiat perfect legal. A existat vreo scuză din partea ong-iștilor la adresa Romsilva? Să fim serioși!

Am văzut, mai apoi, prin live-uri transmise pe Facebook și nu numai, cum ong-iștii prinseseră în flagrant cum se tăia lemn ilegal într-unul din parcurile naționale. La fel: urlete, acuze, un tărăboi uriaș, făcut în prezența unor ONG-uri de mediu din străinătate. Spre stupoarea mea, indivizii habar nu aveau că, în anumite condiții, cu avizul Gărzii Forestiere, anumite parcele pot fi tăiate chiar din aceste parcuri. Nu ar fi bine să te informezi înainte de a arunca cu lături și a te umple de ridicol?

M-am întrebat, de multe ori, de ce Regia Națională a Pădurilor nu a demarat o serie de procese în privința celor care îi atacă, de dimineață până seara, prin minciuni sfruntate. Adevărul este că silvicultorii chiar au crezut, ani la rândul, că dacă își fac treaba și demontează, punctual, fiecare diversiune, lucrurile se vor liniști. Nu s-a anticipat obsesia de senzațional a ONG-urilor și nici uriașele interese de timorare a managementului Romsilva!

Exemplele pot continua la nesfârșit. Scandalul de acum doi ani, de la Ocolul Vama, Direcția Silvică Suceava, declanșat de Greenpeace, s-a dovedit o nouă diversiune. Prezența, la Vama, a directorului general de atunci, împreună cu o echipă de jurnaliști, a reprezentat o pierdere de vreme atâta timp cât acuzatorii au renunțat la acuzații chiar înaintea începerii conferinței de presă. Și au zis că nu au spus ce au spus, că tăierile sunt într-o altă parcelă…Fără, însă, să retracteze ulterior acuzațiile aduse, cu zile înainte, pe pagina de Facebook! Bineînțeles că acuzele au rămas…

Zilele trecute, aflăm că Mirela Vaida, folosindu-se de statutul de persoană publică și realizator al unei emisiuni pe un post de televiziune cu acoperire națională, a exercitat presiuni asupra angajaților Direcției Silvice Ilfov și a autorităților locale pentru ca o lucrare legală și necesară să fie stopată întrucât dorește ”să se bucure de liniște și de peisaj”, pădurea respectivă aflându-se nu de parte de proprietatea pe care aceasta o deține în localitatea Ciofliceni.

Chiar dacă Direcția Silvică Ilfov i-a pus la dispoziție, prin Adresa nr. 1222/C.R./01.03.2021, toate informațiile referitoare la lucrările silvice din pădurea respectivă, doamna Mirela Vaida a continuat campania de dezinformare și denigrare, în spațiul public, a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, inclusiv prin intermediul emisiunii pe care o realizează la postul de televiziune cu acoperire națională, fără a fi prezentat în emisiunea respectivă și punctul de vedere al Direcției Silvice Ilfov.

Mai mult, chiar dacă prin adresa respectivă a fost avertizată cu privire la interdicția legală și pericolele reprezentate de accesul neautorizat și fără echipamente de protecție într-un parchet în lucru, doamna Mirela Vaida, însoțită de un minor, a intrat ilegal în zonă și a realizat un video, pe care l-a distribuit ulterior în rețelele de socializare, însoțit de informații false.

Ce mai contează pentru doamna Mirela Vaida că ”lăstărișul” prezentat în materialul video respectiv sunt puieții de stejar care se vor dezvolta într-o pădure tânără de stejar, în câțiva ani, că pădurea nu este ”rasă”, ci regenerată natural, iar pădurea Snagov nu ”moare”, ci este întinerită mereu, conform normelor în vigoare, așa cum o fac silvicultorii români, de peste 150 de ani, chiar dacă aceste lucrări, efectuate de o instituție a statului într-o pădure a statului, o privează, temporar, de ”priveliște”.

Practic, silvicultorii au asigurat, prin această lucrare silvică, posibilitatea ca și următoarele generații de cetățeni să se bucure de o ”priveliște” similară cu cea avută de doamna Mirela Vaida atunci când a achiziționat proprietatea din apropierea pădurii de stat.

Contează, oare, pentru Mirela Vaida faptul că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va planta circa 20 milioane de puieți forestieri, în campania de împăduriri de primăvară, în cursul căreia vor fi regenerate 9.130 hectare fond forestier, din care 6.015 prin regenerări naturale și 3.115 hectare prin regenerări artificiale, adică lucrări de împăduriri?

Contează, oare, pentru doamna Mirela Vaida că, în ciuda unui an infernal, în plină pandemie de COVID-19, directorul general al Romsilva, ing. Teodor Țigan, a reușit, practic, imposibilul, realizând un profit brut preliminat în valoare de 11.500 mii lei, ceea ce reprezintă o depășire de 9,5% comparativ cu profitul brut aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020? Un lucru ce părea, practic, imposibil, la preluarea mandatului acestuia în vara anului 2020.

Bineînțeles că nu, atâta timp cât tu crezi că o anumită notorietate îți dă dreptul să te comporți cu superioritate, manipulând cu bună-credință?

Silvicultorii, de la directorul general, până la ultimul pădurar, nu vor, sunt convins, diplome, statui și tone de recunoștință pentru ceea ce fac pentru protejarea pădurilor! Vor, însă, să fie lăsați să-și facă treaba. Și să fie criticați când situația o impune, cu argumentele aferente. Nimeni nu fuge de răspundere! Prezentați dovezi clare de tăieri ilegale și eu vă garantez că, indiferent de numele său, directorul general al Romsilva va tăia în carne vie și îi va sancționa drastic pe cei vinovați! Cu atât mai mult actualul director general, Teodor Țigan, un profesionist cu o experiență uriașă în domeniu, cel care a impus toleranță zero față de încălcarea legii!

Și încă o uriașă minciună care se rostogolește de ani buni în spațiul public. Se spune că suprafața fondului forestier din România a scăzut drastic după 1990. Aceasta, în realitate, crește de la an la an iar o simplă accesare a informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică ar repune rapid adevărul în drepturile sale.

Dar nu este, oare, mai profitabil, pentru unii, să continue să denigreze activitatea unei Regii Naționale?

I.Badea