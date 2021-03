Rareș Bogdan îl avertizează pe Dacian Cioloș

Liderul delegației române din PPE, Rareș Bogdan, îi cere lui Dacian Cioloș, președintele Renew Europe, să nu intervină în sarcinile și problemele grupului europarlamentar PPE. Declarațiile europarlamentarului Rareș Bogdan vin în contextul în care Cioloș a salutat, săptămâna trecută, ieșirea delegației Fidesz din cadrul PPE, informează evz.ro.

Liderul delegației române din grupul PPE, Rareș Bogdan, a declarat pentru EvZ că decizia luată de premierul ungar Orban nu a fost una temperată.

“Noi nu l-am dat afară pe domnul Viktor Orban, ci doar am adoptat anumite modificări. Am votat o modificare de statut, care privește pe absolut toată lumea. Nu am votat în cadrul ședinței pentru sancționarea sau împotriva Fidesz, ci am votat schimbarea statului PPE pe mai multe paliere. Domnul Viktor Orban a considerat – aflându-se într-un conflict mai vechi și fiind suspendat din PPE și membru doar în delegația europarlamentară – că votul pe care noi l-am dat poate fi un vot care să ducă la o sancționare a grupului Fidesz. Așa putea spune oricine, și nemții și francezii, putea spune oricine. Eu cred că domnul Orban a așteptat un motiv și s-a grăbit când a luat această decizie”, a spus Rareș Bogdan.

Referitor la comentariile făcute în spațiul public de către liderul grupului Renew Europe, Rareș Bogdan i-a cerut acestuia să nu intervină în aspectele ce privesc grupul europarlamentar PPE.

“Ca să comenteze trebuia să fie prezent în cadrul PPE. Suntem colegi de guvernare, asta înțeleg, dar dacă domnul Cioloș se pricepe și la grupul PPE (…) să intre și în PPE cu tot grupul domniei sale. Eu zic să-și vadă de grupul său politic și să ne lase pe noi, fiindcă noi suntem fondatorii Uniunii Europene, grupul lui a fost fondat în urmă cu șase luni”, a afirmat liderul delegației române din PPE.