Adina Diaconu se desparte de cruciulița și de iconițele din husa de paletă!

Adina Diaconu, jucătoarea de tenis de masă cu 17 titluri europene în palmares, poartă tot timpul cu ea câteva obiecte religioase primite de la mama ei.

E tânără, frumoasă și talentată! Până la 21 de ani, Adina Diaconu, cea mai bună jucătoare de tenis de masă din noua generație, a câștigat sute de medalii și are în palmares 17 titluri de campioană europeană.

Sportiva își amintește de începuturile ei în tenisul de masă și nu îi vine să creadă că până la această vârstă a reușit asemenea performanțe.

„Mama e profesoară de sport și ea m-a dus la tenis să fac mișcare. La început chiar voiam să mă las pentru că vedeam că nu am nici o treabă cu acest sport, dar ușor, ușor, au apărut medaliile și acest lucru m-a motivat foarte mult. Chiar de la prima mea participare la un campionat european am obținut medalia de aur, iar după această medalie am zis că trebuie să aspir la mai mult” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Adina a fost premiantă și la școală!

„Până în clasa a 8-a am mers foarte bine și cu școala, chiar la examenul din clasa a 8-a am obținut nota 10 la matematică. Dacă nu aș fi făcut sport, aș fi continuat cu școala mult mai bine, dar la un moment dat a trebuit să aleg pentru că nu puteam să continui cu amândouă și am preferat sportul” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Peste tot cu brățările și prosopul roz

Pe unde merge, Adina are cu ea o cruciuliță și câteva iconițe pe care le ține într-un loc special.

„Sunt credincioasă am mereu o cruciuliță, o iconiță cu mine în husa de paletă” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de senioare de tenis de masă.

De câțiva ani, tânăra nu se desparte nici de câteva brățări despre care spune că îi aduc noroc.

„Cred că e pe psihic, dacă nu le am, nu pot să joc. Și mai am și un prosop roz pe care îl iau cu mine peste tot” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de senioare de tenis de masă.

Trăiește în Franța

Din dragoste pentru sportul care i-a adus atâtea satisfacții, Adina a făcut multe sacrificii, printre care și acela de a trăi de mică departe de părinții săi.

Ea locuiește în Franța și joacă pentru Metz, iar în România este legitimată la CSM Slatina.

Pandemia a făcut-o să își reorganizeze viața!

„Ușor, ușor am reușit să mă acomodez cu ideea cum că nu mai avem multă viața personală, am reușit să îmi restrâng totul la antrenamente și odihnă. În Franța, regulile sunt foarte aspre: după ora 18.00 nu mai ai voie să ieși afară, nu prea fac mare lucru. Mă bucur că pot să îmi continui antrenamentele” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de senioare de tenis de masă.

A apărut în catalogul sponsorului oficial al echipamentului sportiv

Frumusețea Adinei nu a trecut neobservată! Sportiva a realizat o ședință foto pentru catalogul sponsorului oficial al brandului de echipament pe care îl îmbracă.

„Am apărut în catalog chiar după câștigarea celui de-al doisprezecelea titlul european la juniori și acest lucru mi-a dat și mai multă încredere” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Are sute de medalii câștigate

Până la 21 de ani, Adina are în palmares sute de medalii și trofee câștigate în competițiile interne și internaționale la toate categoriile de vârstă la care a participat: juniori, cadeți, tineret și senioare. Are 15 titluri de campioană europeană, la juniori, cadeți și tineret și două titluri cu echipa României de senioare. Este campioană mondială în proba de dublu fete, alături de Andreea Dragoman și mai deține o medalie de bronz în proba de simplu.

Anul acesta, Adina va merge la Tokyo, împreună cu echipa națională feminină, la Jocurile Olimpice. Pe plan intern, printre altele are două titluri de campioană națională, în proba de dublu, alături de Irina Ciobanu, și un titlul de campioană națională la simplu.

„Medaliile au un loc de cinste la mine acasă, le-am separat pe cele naționale de cele europene… mereu mă bucur când îmi amintesc de acele momente când le-am câștigat” –Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Fetele și băieții sunt la Doha

Cei mai buni jucători de tenis de masă din România, Ovidiu Ionescu, Hunor Szocs, Cristian Pletea și Rareș Șipoș și cele mai bune jucătoare, Bernadette Szocs, Eliza Samara, Irina Ciobanu, Daniela Dodean și Adina Diaconu sunt în Qatar, unde participă la cel mai tare turneu din pandemie: WTT Middle East Hub – WTT Star Contender Doha.

Adina Diaconu a fost eliminată în turul trei preliminar, în proba de simplu. La finalul lui septembrie, băieții și fetele vor participa la Campionatul European care va avea loc la Cluj.

„Abia așteptăm, sper să se joace cu spectatori pentru că atunci când avem public, atmosfera este superbă” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.