Senatoarea Diana Șoșoacă, revoltată: „Antenele de pe Casa Poporului produc prejudicii grave sănătății aleșilor!”

Diana Șoșoacă se plânge că este afectată de radiațiile din Parlament. Senatoarea susține că antenele de pe Casa Poporului produc prejudicii grave sănătății aleșilor.

Oamenii care lucrează la birourile din instituție au devenit legume, spune Diana Șoșoacă.

„Eu nu stau mult pe acolo decât când e programul pentru ca pe casa poporului sunt niste antene care produc grave prejudicii sanatatii. Sunt niste radiatii cumplite in Casa poporului, mai ales cei care stau mai sus de etajul sase. Marea majoritate sta in birouri . Foarte multi s-au schimbat, au ajuns niste legume. Eu ies prin curtea Parlamentului pentru că trebuie să iau aer, sa stau in lumina soarelui”, declară senatoarea Diana Șoșoacă.