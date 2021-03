Miklos, la un pas de a doua Olimpiadă!

Cea mai bună atletă din România în proba de 400 metri mai are câteva sutimi până la realizarea baremul olimpic pentru Jocurile de la Tokyo. În urmă cu 5 ani, la doar 17 ani, sportiva a participat la Olimpiada de la Rio în proba de ștafetă.

La 21 de ani, Andreei Miklos nu îi stă nimeni în cale în proba de 400 metri.

“Am început sezonul la Viena, când am alergat 52.63, după care am continuat cu alte concursuri printre care și Naționalele, apoi în Belgia, în Serbia, peste tot am obținut doar victorii” – Andreea Miklos, campioană națională în proba de 400 m.

Andreea nu e singura din familia Miklos pasionată de atletism. Mătușa ei a fost campioană la garduri și lungime. Fata s-a apucat de atletism la 9 ani și de 12 ani e pregătită de aceeași antrenoare, Kanizsay Magdolna.

„Eu spun că este un lucru foarte mare în ziua de azi deoarece lumea este într-o continuă schimbare și sunt privilegiată de faptul că pot și astăzi să mă antrenez cu ea ”- Andreea Miklos, campioană națională în proba de 400 m.

Deși este foarte tânără, Andreea a bifat deja o participare la Jocurile Olimpice de la Rio, în proba de ștafetă, și e la un pas să ajungă din nou la Olimpiadă.

„Baremul olimpic este 51,35, având în vedere că am alergat sub 52 în sală, consider că este foarte posibil să ating acest barem. Calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo mi-ar da foarte mare încredere pe viitor” Andrea Miklos, campioană națională în proba de 400 m.

E înnebunită după parfumuri

Pentru a-și urma visul în atletism, tânăra a renunțat la aproape tot și recunoaște că în afară de antrenamente și concursuri nu prea mai are timp de altceva.

„Când mai am puțin timp, mi-l petrec în familie, îmi place să merg la cumpărături, recunosc, îmi plac foarte mult parfumurile, prietenul meu știe foarte bine, pe el îl înnebunesc mereu cu asta”- Andrea Miklos, campioană națională în proba de 400 m.

Andreea dezvăluie că uneori își mai face și câte o plăcere culinară!

„Trebuie să îți faci și poftele, că dacă nu, înnebunești! Nu aș putea spune că am o dietă specială, mănânc din orice, însă moderat, încerc să duc o viață echilibrată și să mănânc cât de cât sănătos”- Andrea Miklos, campioană națională în proba de 400 m.

Locul șase la Campionatul European din 2021

La Campionatul European în sală de la Torun, românca a reușit cel mai bun rezultat al delegației României. Andrea s-a clasat pe locul șase în finala de la 400 m, cu timpul de 52,10 secunde. În calificări, sportiva a scos 52,57 secunde, iar în semifinale a alergat 52,41 secunde. Două dintre atletele calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Florentina Iușco și Daniela Stanciu, au încheiat competiția din Polonia pe locurile opt, la săritura în lungime, respectiv cinci la cea în înălțime. În afară de cele trei atlete, România a mai avut un atlet, pe Gabriel Bitan, calificat în finala de la săritura în lungime, unde a ocupat locul opt.

E campioană europeană la juniori

Andrea Miklos este multiplă campioană națională în proba de 400 m, iar printre cele mai importante performanțe internaționale ale sale se numără medalia de aur obținută la Festivalul Olimpic al Tineretului European, 400 m plat, în 2015, la Tbilisi, și titlul continental la CE U18, 400 m plat, în 2016 tot la Tbilisi.

Două medalii de argint la europenele U20, 400 m plat, 2017 și 2018, de la Grosseto, respectiv Tampere și alte două medalii de bronz la Campionatul Mondial în sală, ștafeta 4×400 m plat, în 2016, la Portland și la europenele U23 de la Galve, 400 m plat, în 2019, completează CV-ul impresionant al Andreei.

La Campionatele Mondiale de la Portland, din 2016, Andrea Miklos era încă junioară, ea fiind mezina delegației României.