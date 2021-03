Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, noi dovezi imbatabile: “Fosta administrație a efectuat plăți către compania de salubrizare în mod ilegal!”

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a precizat că Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. și-a terminat controlul de la Primăria Sectorului 1 și a concluzionat, în urma anchetei, că fosta administrație a efectuat plăți către compania de salubrizare în mod ilegal!

„Autoritățile locale ale Sectorului 1 vor adopta toate măsurile necesare în vederea calculării și recuperării tuturor sumelor plătite nelegal către Compania Romprest SA ca urmare a efectuării de plăți către acest operator la alt tarif față de cel aprobat în Hotărârea de Consiliu Local”, a mai spus Clotilde Armand.

„Anul trecut (în plin scandal cu compania care trebuia să facă curat la noi în sector) am primit o adresă de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. prin care eram informați că autoritatea efectuează o acțiune de control având ca obiect verificarea și respectarea serviciilor de salubrizare din Sectorul 1. Zilele trecute A.N.R.S.C. și-a terminat controlul de la Primăria Sectorului 1. Iar concluziile spun un sigur lucru: fosta administrație a efectuat plăți către compania de salubrizare în mod ilegal! Da, da. Este ceea ce am spus și am repetat eu în tot acest timp când compania în cauză a încercat să ne șantajeze lăsând gunoiul neridicat pe străzi și a lansat o campanie mediatică de linșaj la adresa mea, în speranța că vom continua să plătim facturi la suprapreț și emise nelegal. Concluziile raportului A.N.R.S.C. confirmă că modul în care am acționat este unul just și corect. De asemenea, raportul A.N.R.S.C. este însoțit de mai multe măsuri clare pe care primăria trebuie să le respecte urgent. Enunț aici câteva:

– Autoritățile locale ale Sectorului 1 vor adopta toate măsurile necesare în vederea calculării și recuperării tuturor sumelor plătite nelegal către Compania Romprest SA ca urmare a efectuării de plăți către acest operator la alt tarif față de cel aprobat în Hotărârea de Consiliu Local;

– Autoritățile locale ale Sectorului 1 din București vor proceda la eliminarea tarifului de staționare a tuturor utilajelor din parcul auto;

– Autoritățile locale ale Sectorului 1 din București vor elabora și aproba documentația de atribuire a activității de sortare a deșeurilor de pe raza administrativă a Sectorului 1;

– Autoritățile locale ale Sectorului 1 din București vor adopta printr-un act adițional reducerea duratei contractului la o perioadă de 18 ani.

Așadar, după ce instanța mi-a dat câștig de cauză și a decis definitiv săptămâna trecută că nu se poate reține în favoarea Companiei Romprest S.A. exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe aria administrativă a Sectorului 1, o altă autoritate a statului (A.N.R.S.C.) confirmă că fosta administrație a plătit nelegal sume enorme de bani către acest operator fără acordul Consiliului.

În ședința de Consiliu Local din data de 23.03.2021, am introdus pe ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local mai multe măsuri de reglementare a relației contractuale dintre Primăria Sectorului și operatorul de salubrizare, măsuri recomandate de instanță și de A.N.R.S.C.

PS: Tot A.N.R.S.C. a amendat Primăria Sectorului 1 cu suma de 30.000 de lei pentru că în perioada 2017-2019 a plătit către operatorul de salubrizare aceste sume de bani fără acordul Consiliului. Voi lua toate măsurile legale pentru ca acestă amendă să fie plătită din banii fostului primar, nu din banii cetățenilor sectorului 1.

PPS: Tot ce s-a plătit nejustificat reprezintă ajutor de stat și trebuie recuperat”, a precizat, pe pagina de Facebook, primarul sectorului 1, Clotilde Armand.