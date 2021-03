Selecționerul Mirel Rădoi conduce online antrenamentele enaționalei înaintea partidei cu Macedonia de Nord

Selecţionerul Mirel Rădoi, depistat pozitiv la noul coronavirus, conduce antrenamentele echipei naţionale de fotbal a României prin intermediul platformei Zoom, a anunţat, luni, Federaţia Română de Fotbal.

„Pregătirea meciului cu Macedonia de Nord este efectuată de staff-ul tehnic al naţionalei, sub coordonarea selecţionerului Mirel Rădoi, aflat încă în izolare. Dar cum se desfăşoară, practic, acest proces? Programul detaliat pentru fiecare zi de cantonament al acestei acţiuni din martie era deja de mult elaborat şi fixat de selecţioner împreună cu staff-ul său. În fiecare zi, dimineaţa, are loc o şedinţă tehnică a staff-ului cu participarea prin Zoom a selecţionerului, unde se fixează planul de antrenament pentru ziua respectivă. În fiecare seară are loc o nouă şedinţă tehnică a staff-ului cu participarea selecţionerului prin platforme online, cu prilejul căreia se analizează randamentul din timpul antrenamentului. Antrenamentele tricolorilor sunt transmise live către Mirel Rădoi printr-o cameră video conectată la laptop. Mai mult, la finalul şedinţelor de pregătire, selecţionerul primeşte şi înregistrarea integrală a antrenamentului”, se arată într-un comunicat al FRF.

Şi discuţiile individuale cu jucătorii au loc tot prin intermediul platformelor digitale.