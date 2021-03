Premierul Cîțu demontează scenariile apocaliptice: „Nu se discută despre carantinarea Capitalei. Școlile nu se închid!”

Premierul Florin Cîţu a declarat marţi că, în prezent, nu se discută despre carantinarea municipiului Bucureşti, după ce rata de infectare a trecut de 6 la mia de locuitori , subliniind că nici şcolile nu se vor închide.

„Le spun bucureştenilor să ignore scenariile şi să aştepte deciziile. Această cifră (rata de infectare – n.r.) reprezintă una dintre informaţiile pe care le luăm în calcul atunci când discutăm despre carantinarea sau nu a unei localităţi. Niciodată nu s-a carantinat doar la 6 la mie. De fiecare dată avem alte informaţii pe care le luăm în calcul. (…) Când vom lua decizia vă voi anunţa. În acest moment nu vorbim de carantinare. (…) Carantina totală nu este o opţiune”, a precizat premierul.

De asemenea, el a spus că nu se ia în calcul o carantinare pe sectoare în Capitală şi nici închiderea şcolilor.

„Nu. A spus şi prefectul Capitalei. Încă nu am primit raportul de la prefectul Capitalei. Nu se închid şcolile. Şcolile rămân în continuare. Ştiţi foarte bine că nici la Timişoara şcolile nu s-au închis. Deci, şcolile nu se închid în acest moment. (…) Haideţi să luăm lucrurile pe rând. Ne uităm la informaţiile pe care le avem, am luat măsuri până acum, avem măsuri care, dacă ar fi fost respectate, nu am fi ajuns astăzi aici. Le cer tuturor cetăţenilor să respecte măsurile pe care le avem, regulile în vigoare. Am putea să oprim singuri această pandemie dacă respectăm regulile în vigoare. Aceleaşi reguli le-am avut şi în decembrie şi rata a scăzut. La ATI locurile au crescut în Bucureşti cu aproape 80 de locuri, spitalele au circuite COVID şi non-COVID. Le recomand tuturor spitalelor din România să facă aceleaşi lucruri. Putem să creştem astfel locurile în spitale şi la ATI. Există soluţii pentru a merge mai departe şi de a nu opri economia”, a subliniat Florin Cîţu.