Primarul general, Nicușor Dan, echipă imbatabilă de consilieri

Primarul general al Bucurestiului, Nicușor Dan, a angajat 12 consilieri. Desi legea i-ar fi permis sa angajeze si o a 13-a persoana, edilul sef nu a luat aceasta decizie, cel putin pana acum, informează ziare.com.



Printre consilierii lui Nicusor Dan se afla Mihail-Vladimir Poenaru, Stefania Simion, Oana Poenaru, Andreea Udrea, Dumitru Cristinel Badiu si Tudor Macicasan, noteaza HotNews.ro. Unii dintre ei au fost colaboratori ai Asociatiei Salvati Bucurestiul.

Mihail-Vladimir Poenaru este director de cabinet si are ca atributii organizarea, conducerea si coordonarea Cabinetului Primarului General, dar si organizarea activitatii Primarului General. Poenaru este avocat in Baroul Bucuresti din anul 2014.

Tudor Macicasan este consilier pe transporturi si mobilitate. El este expert in mobilitate durabila si a mai oferit consultanta pentru planurile de transport elaborate de mai multe orase din Romania, printre care Cluj-Napoca si Timisoara. Totodata, el a oferit consultanta si pentru elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila pentru cele doua orase, dar si pentru altele din tara.

Tot consilier pe transporturi si mobilitate este si Celestian-Domitian Draganescu, iar pe transporturi este Catalina Titiana Gherlan.

Dumitru Cristinel Badiu, medic primar chirurgie generala, este consilier pe sanatate, alaturi de Silvia Alexandra Terinte, medic specialist ortopedie, potrivit publicatiei citate.

Oana Catalina Poenaru este consilier pe probleme juridice si de urbanism si a lucrat cu Nicusor Dan la Asociatia Salvati Bucurestiul. Tot consilier pe probleme juridice este si Alexandru Ciurea, in timp ce Stefania Simion este consilier pe probleme juridice si de mediu. Avocat de meserie, Simion a reprezentat Asociatia Salvati Bucurestiul in instanță in campania Salvati Rosia Montana.

Pe lista consilierilor se mai numara Tinel Sperantiu Ticu (consilier probleme de achizitii si investitii), Cristian Rosu (consilier call center), Andreea Udrea (consilier pe probleme de presa si comunicare).