Marcel Ciolacu pune „punctul pe i” în scandalul falselor raportări: ” Iohannis și Orban sunt șantajați de Vlad Voiculescu!”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a intervenit telefonic la România TV pentru a comenta scandalul dintre Violeta Alexandru (PNL) şi ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu, pe tema raportărilor numărului de noi cazuri Covid.

Marcel Ciolacu spune că aceste cifre au fost „măsluite” încă de anul trecut, pentru ca guvernul condus atunci de Ludovic Orban să poată organiza alegerile generale, ceea ce, în opinia liderului PSD se califică la infracţiunea de atentat la siguranţa statului, de care îl acuză şi pe preşedintele Klaus Iohannis.

Mai mult, Ciolacu este sigur că gestul lui Vlad Voiculescu, de a contesta modul în care se fac raportările, este un şantaj la adresa lui Iohannis şi a lui Orban.

„Noi de un an de zile spunem ca aceste date sunt masluite si facute in asa fel incat sa ajute guvernul Orban sa-si aseze alegerile. De un an de zile spunem ca este o manipulare ordinara ce a facut guvernul Orban. Astazi, pe fondul certurilor dintre PNL, din calcul au fost scoase cazurile din focare, din calculul incidentei au fost scoase vreo doua zile. Au manipulat aceste date ca sa tina alegerile generale, pe care oricum le-au si pierdut.

Mai mult, eu vad doua infractiuni. Domnul Vlad Voiculescu n-a iesit ca i s-a nazarit lui, ci a aflat ca va fi schimbat si ce a postat el este un santaj, pentru ca daca il schimba vine cu date despre infractiunea de atentat la siguranta statului roman comisa de Ludovic Orban si Klaus Iohannis.

Mai rau decat sa restrangi drepturi si libertati prin manipulare, asa ceva nu a facut nimeni. Deja trebuie ca Ministerul Public sa se sesizeze.

Vedem ca in acest al treilea val, vorbim de al treilea, sunt consecinte a ceea ce au facut in primele doua, pentru ca au ascuns adevarul si nu au luat masurile necesare. Eu sper ca transparentii USR vor vota sa aflam adevarul. Daca domnul Vlad Voiculescu detine documente si informatii ca s-a incalcat legea, este obligat sa le puna la dispozitia Parchetului General, altfel este complice la atentatul asupra sigurantei statului roman”, a spus Marcel Ciolacu, în exclusivitate la Romania TV.