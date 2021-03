Medicul Adrian Streinu Cercel avertizează: „În România circulă patru tulpini de COVID-19!”

Medicul Adrian Streinu-Cercel susține că presiunea pusă pe sistemul medical și cel de învățământ este foarte mare, în contextul în care în România circulă în acest moment patru tulpini COVID.

Medicul Streinu Cercel a precizat că pe teritoriul României circulă în acest moment patru tulpini COVID. Mai exact: cea sălbatică inițială, cea britanică, cea din Africa de Sud și cea din Brazilia. De asemenea, medicul a precizat că există tensiune în sistemul medical și sistemul de învățământ.

„Aş dori să vă informez că avem în circulaţie patru tulpini de SARS-CoV-2: cea sălbatică iniţială, cea britanică, cea din Africa de Sud şi cea din Brazilia. În momentul de faţă, 70% dintre persoanele care se îmbolnăvesc au tulpina britanică. O fi risc, n-o fi risc, nu ştiu. Văd că se vorbeşte cu intensitate maximă de sporurile doctorilor şi ale cadrelor didactice şi dacă putem să le dăm ceva în plus în această perioadă, din punct de vedere al riscului la care sunt supuşi. Şi era vorba de 2.000 de lei pentru cadre didactice şi 1.500 pentru personalul nedidactic şi auxiliar. O fi bine, n-o fi bine, nu ştiu. Însă, ce vreau să vă spun este că tensiunea în aceste două sisteme, sistemul de învăţământ şi sistemul sanitar, este foarte mare şi, ca atare, nu cred că este momentul să ne jucăm de-a sporurile şi de a da ceva bani pentru risc”, a afirmat Streinu-Cercel, în plenul Senatului.