Raed Arafat trage un nou semnal de alarmă în privința nerespectării restricțiilor: „S-a depășit numărul de 1400 de pacienți la ATI!”

Raed Arafat anunţă că s-au depăşit 1400 de pacienţi la ATI. Şeful DSU a participat la şedinţa Biroului Executiv al PNL, acolo unde a explicat care este situaţia pandemiei de covid din România.

Şeful DSU a explicat că situaţia este una critică şi că se iau măsuri pentru creşterea numărului de paturi.

„Se iau masuri pentru cresterea numărului de paturi. La acest moment cresterea cazurilor de covid este lenta, nu este o crestere rapida, dar totusi este o crestere. Situatia nu este stabila, din cauza asta s-au luat unele masuri care ne permit sa controlam lucrurile. Speranta noastra este sa începem sa revenim la normalitatea, dar trebuie sa se respecte regulile.

Sunt multe ţări care au programul asta redus, diferenta intre Romania si ele este ca masura se aplica in toata tara, la noi se aplica in funcţie de incidenta.

Telemunca poate fi aplicata, decalarea programului de munca este foarte important.

La DSU am oameni care lucreaza de la distanta. Munca de la domiciliu si declaraea programului de munca evita aglomerarea la magazine si in mijloacele de transport in comun. Sunt judete si zone cu crestere mai mare. Bucuresti, Ilfov, Timis, unde cresterea s-a sistat si se vede deja o scadere. Noi urmarim, exista cresteri in 32 de judete, dar in unele cresterea e mai mare. pana nu ajungi la o anumita incidenta nu aplici masurile respective

Nu suntem singura tara care aplica aceste reguli, sunt tari care aplica reguli mult mai dure.

Şeful DSU a ajuns luni dimineaţă la sediul Ministerului de Interne. A fost prima apariţie publică a şefului DSU după protestele de duminică noaptea, în care oamenii i-au cerut demisia. Întrebat ce părere are despre protestele de noaptea trecută din România, că oamenii i-au cerut demisia, şeful DSU a răspuns: „nu am o părere”.