Victor Ponta pune „punctul pe i”: “Este nevoie de colaborare pe zona de Centru Stanga. Este nevoie de alternativă la dezastrul actual!”

În contextul haosului generat de guvernările Orban și Cîțu și a palidei opoziții reprezentată de PSD, Pro România se prezintă, astăzi, drept o alternativă reală.

Convine sau nu unora sau altora, Victor Ponta are incontestabile calități de lider. Are, încă, o notorietate uriașă. Guvernarea Ponta a fost, o spun nu puțini specialiști, cea mai eficientă dintre guvernările postdecembriste în ciuda faptului că premierul Ponta, pe atunci, era extrem de tânăr! În aceste condiții, Victor Ponta mai are multe de spus în politica de vârf. De altfel, sunt convins, că politica mai are nevoie de un lider de calibrul său.

Mai ales că se anunță, din păcate, patru ani grei pentru România. O guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR va fi una plină de scandaluri și interminabile lupte pentru Putere. PSD nu se poate constitui într-o alternativă viabilă. AUR, de asemenea. Tocmai de aceea, sunt convins că Ponta are puterea de a reveni, luându-și revanșa politică. Și va oferi o uriașă surpriză, de această dată în sens pozitiv, la alegerile prezidențiale din 2024…

Nici capitolul Pro România nu pare a fi încheiat. Acest partid a trecut, în ciuda înfrângerii de la parlamentare, peste testul europarlamentarelor și cel al localelor. Are încă mii de primari, consilieri județeni și locali la nivel național. După o perioadă de liniște, sunt convins că Ponta va reveni în forță. Va da semnalul strângerii rândurilor și i va demonstra că rămâne același lider politic puternic care este capabil să învețe din propriile greșeli!

Mai mult, liderii PSD ar trebui să înțeleagă că fără Pro România unificarea Stângii va rămâne o uriașă iluzie!

„#proromania – azi (n.r.-vineri, 26 martie), alaturi de ceilalti lideri PRO Romania , ne-am intalnit cu unii dintre colegii mei de la Bucuresti ( in limitele si in conditiile prevazute de lege) !

Este nevoie de OPOZITIE ( acum , cam subtire ) / este nevoie de COLABORARE pe zona de Centru Stanga ( dar unii , mai mari, nu vor sa se “coboare” la cei mai mici – si sunt fericiti sa stea cuminti in Parlament) / este nevoie de ALTERNATIVA la dezastrul actual ( chiar daca mai sunt 3 ani pana avem ocazia , prin Alegeri, sa punem in practica)!

Ps – ca bucurestean chiar imi doresc sa se “sparga buboiul” de la Metrou – chiar imi doresc sa nu mai fim un oras intreg captivi la cativa oameni – sper sa se intample acest lucru cu adevarat / cat am fost Prim Ministru am avut cateva asemenea greve si le-am dezamorsat pe toate ( propaganda de acum cu “greva e facuta de PSD” este doar propaganda- deci nu rezolva nimic concret ) „, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.