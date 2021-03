Ministrul Drulă „taie în carne vie” la Metrorex: „Am asistat la un conflict de tip cartel pentru că ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi!”

Nu suntem într-un conflict de muncă la metrou, ci într-unul de tip cartel pentru că ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi, a declarat, la Digi 24, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă.

„Da, a fost (Ion Rădoi, liderul USLM, n.r.) în spatele mişcării de la metrou. E în spatele a ceea ce s-a întâmplat la metrou nu azi, ieri, ci de vreo 20 de ani, cel puţin. Absolut. Oamenii ăştia sunt un pic versaţi. Ei ştiu că nu pot face grevă, pentru că nu le permite legea stării de alertă, ştiu că oprirea voluntară a lucrului are nişte reguli. Au venit special oameni care nu erau în tură. Pur şi simplu, nişte cetăţeni care se întâmpla să fie angajaţi la metrou, s-au aşezat pe şinele de la metrou, noaptea, fără nişte revendicări în prealabil. Nu vreau să-i demonizăm pe angajaţii de la metrou. Am chiar tot respectul pentru cea mai mare parte a lor, care s-a prezentat la muncă. Mulţi au spus că le e ruşine de ceea ce s-a întâmplat. Oamenii aceştia se uită la Rădoi cu teamă, pentru că Rădoi a fost mai tare decât miniştri, decât prim-miniştri, decât preşedinţi. Oamenilor le e frică pentru pâinea lor, pentru locul de muncă, pentru viitor. Tocmai de aceea este foarte important să nu negociem legea. Informaţiile pe care le am arată sunt că acolo au fost chemaţi şi oameni care nu aveau legătură cu metroul, chiar comercianţi. Brusc, la miezul zilei de vineri s-au trezit că au o formă de reprezentare sindicală. S-a făcut o delegaţie care a mers la Prefectură cu un vice-lider. Preocuparea principală a acelei delegaţii era cum să scape de răspundere, pentru că şi-au dat seama că e groasă. De aceea, am şi depus acele plângeri penale”, a afirmat Drulă.

Ministrul de resort a adăugat că, la momentul actual, nu există un conflict de muncă în raport cu sindicaliştii de la metrou, ci mai degrabă unul de tip cartel „pentru că ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi”.

„Nu suntem într-un cadru de dialog social, de conflict de muncă. Nu s-a redus salariul nimănui, deocamdată, nu a fost nimeni disponibilizat. Practic, este un conflict nu de muncă, ci de tip cartel, pentru că ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi, de acele spaţii comerciale despre care se vorbeşte de 15 – 20 de ani. Se ştie că acolo se întâmplă lucruri oneroase. de la felul în care domeniul public al statului nu beneficiază statul de el, ci o firmă a sindicatului, până la altfel de informaţii şi acuzaţii destul de serioase despre felul cum se obţin aceste spaţii, despre chirii paralele, despre o întreagă reţea care coordonează această activitate subterană foarte profitabilă”, a menţionat Cătălin Drulă.

Întrebat ce se va întâmpla cu spaţiile comerciale de la metrou, ministrul Transporturilor a precizat că ultimatumul pentru eliberarea acestora este „2 sau 4 aprilie”, iar dacă nu sunt ridicate acele chioşcuri „se restabileşte legea”.

„Este domeniul public, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor dat în concesiune companiei Metrorex. Şi eu şi directorul general al Metrorex suntem obligaţi să acţionăm pentru a apăra interesul public şi interesul companiei, nu interese private. Nu reţin în momentul acesta dacă termenul (pentru ridicarea chioşcurilor de la metrou, n.r.) este 2 sau 4 aprilie. De asta s-a ocupat conducerea companiei Metrorex. Acolo e un contract expirat din 2018 şi acele spaţii sunt ocupate fără drept”, a explicat demnitarul.