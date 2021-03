Future Lab – Create your own destiny!

Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, desfășoară, în perioada 9-11 aprilie, proiectul anual Future Lab. Cum viața în timpul pandemiei trebuie să continue, dorim să ajutăm studenții să aibă o perspectivă mai clară asupra planurilor lor de viitor și modul în care acestea pot fi realizate.

Proiectul promovează depășirea obstacolelor și gândirea liberă în vederea progresului. În cadrul acestui eveniment, care se va desfășura exclusiv în mediul online, tinerii participanți vor fi îndrumați de speakeri, pe durata webinariilor, în primii pași spre integrarea pe piața muncii și clădirea unei cariere de succes. Aceștia vor putea afla și răspunsurile la diversele probleme cu care se confruntă, ajutându-i, astfel, să facă cele mai potrivite alegeri pentru evoluția corespunzătoare aspirațiilor și pasiunilor fiecărui participant.

De asemenea, Future Lab nu vizează numai dezvoltarea profesională, ci și cea personală, fiind aduse în discuție și subiecte precum cunoașterea sinelui sau încrederea în sine. Totodată, participarea la acest eveniment îi va putea ajuta pe studenți să facă rost de orele de practică profesională necesare, deoarece fiecare webinar însumează două ore de practică profesională.

În cadrul edițiilor anterioare, proiectul Future Lab a fost primit cu mult entuziasm, adunând numeroși tineri dornici de a afla cum își pot transforma visurile în realitate, ale căror impresii au fost pozitive:

„Future Lab a fost mai interesant decât credeam că va fi. Faptul că a existat interacțiunea dintre speaker și studenți a fost un plus. Din cele două webinarii la care am putut participa, am învățat despre educația financiară și că economisirea este primul pas către bogăție. Mereu este bine să avem bani puși deoparte sau, cum ar zice românul, „bani la saltea” (un aspect pe care nu îl înțelegeam până atunci. Nu știu, însă, dacă este specific generației mele, Generația Z, sau dacă sunt eu mult prea cheltuitor). De asemenea, pe lângă bani și cum îi poți strânge eficient pentru a-ți cumpăra mașina visurilor, am învățat și despre gestionarea timpului și cum ar trebui să ne prezentăm la un interviu (unde prima impresie contează nespus de mult). Ni s-au oferit numeroase tips & tricks despre cum să facem față cu succes unui interviu. Ne-au fost puse întrebări pentru a vedea dacă ne încadrăm la un anumit job, iar acela a fost momentul în care am realizat că nu mă pricep la nimic și am rămas cu întrebarea „ce fac greșit cu viața mea?”. Totodată, am realizat faptul că este bine să știi ce-ți place, iar dacă nu știi deocamdată, încă mai ai timp să descoperi! Așa că nu ezita să dobândești aptitudini noi și descoperă ce-ți place, fii mereu tu și nu renunța ușor! Mulțumesc Future Lab pentru o experiență atât de frumoasă!” – George Daniel (participant la ediția de anul trecut)

„Ediția de anul trecut Future Lab a fost prima la care am participat și pot spune că m-am îndrăgostit de conceptul din spatele acestui proiect, ceea ce m-a determinat să îl coordonez și eu la un moment dat, lucru care chiar s-a întâmplat. Am participat la webinarii atât pe teme de dezvoltare personală, cât și profesională. Speakerii au fost foarte bine aleși, au acoperit teme de interes pentru toată lumea. Cu siguranță fiecare student în parte a avut posibilitatea să participe la un webinar pe o temă de care chiar era pasionat. De asemenea, am aflat o mulțime de lucruri noi, am reușit să pun în practică cele învățate și să mă dezvolt mai mult ca persoană. Pentru studenții FLLS a fost cu atât mai bine, fiindcă și-au putut îndeplini orele de practică profesională participând la aceste webinarii. Studenții au îmbinat utilul cu plăcutul, iar echipa coordonatoare a făcut o treaba minunată.” – Andreea Munteanu (participant la ediția de anul trecut)

Pentru detalii suplimentare despre proiect, puteți contacta Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pe pagina de Facebook ASLS România.