Premierul Cîțu nu mai acceptă compromisuri în noua lege a salarizării: „Nu vom mai avea sporuri!”

Premierul României a venit cu un nou anunţ pentru români. Florin Cîţu a declarat că nu vor mai fi sporuri în noua lege a salarizării.

„Am avut mai multe lucruri de discutat. Am cerut ministerelor să vină cu puncte de vedere la legea salarizării. Eu mi-am exprimat opinia mea, aşa cum am anunţat nu cred că vom mai vedea sporuri, sau dacă vor exista, vor fi cazuri speciale.

Am avut o discuţie foarte bună, cu privire la PNRR, s-au discutat paşii în perioada următoare şi am cerut miniştrilor să se implice pentru ca proiectele din România să fiie finalizate. Am discutat astăzi şi despre revenirea României la normalitate la 1 iuniw 2021. E vorba de un prim pas, ar trebui să avem la finalul lunii mai 5 milioane de persoane vaccinate. În iulie ar trebui să avem 70% persoane vaccinate. Vreau să pornim discuţia despre redeschiderea economiei. Trebuie să ne asigurăm că avem cele mai bine măsuri. FMI a venit cu o veste foarte bună pentru România, avem o creştere de 6%, cu mult peste ce spuneam specialiştii.

Am discutat despre cheltuielile de personal. Avem o creştere aici. Noi avem o limită de 110 miliarde de lei pe care nu o vom depăşi. Mie mi-a arătat o creştere mai mare şi vreau să ştiu de unde vine această creştere. „, spune Florin Cîţu.