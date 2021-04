Asociația Help Autism lansează, prin platforma AutismON, primul centru online din țară care acoperă toate nevoile copilului cu autism

Asociația Help Autism digitalizează accesul copiilor cu autism la terapie și ajutor profesional și dezvoltă primul centru online din țară care acoperă toate nevoile specifice în procesul lor de atingere a potențialului de dezvoltare. Platforma AutismON (www.autismon.ro), care va fi funcțională din mai, este totodată și o soluție profesionistă de customer service pentru ONG-uri cu centre de terapie sau pentru specialiștii care lucrează în cabinete individuale.

„AutismON este calea directă de comunicare între echipa terapeutică și familia copilului cu autism. Principiile pe care am construit platforma sunt accesul constant la progresul copilului și implicarea directă și complementară a familiei și a echipei de specialiști în terapie. Desigur, nu ne dezicem de viziunea noastră, urmărim impactul social și vom investi 50% din veniturile generate de platformă într-un fond prin care vom acoperi costurile de terapie ale familiilor care nu-și permit nici terapia online”, explică Raluca Bogdan, managerul de comunicare al Help Autism.

Până acum, investiția Help Autism în dezvoltarea platformei AutismON se ridică la aproximativ 23.000 euro, sumă care include și serviciile tehnice de creare a platformei și resursele umane implicate strict în dezvoltarea acesteia, la care se adaugă încă pe atât pentru cheltuieli cu managementul de proiect și resursele folosite în colaborare cu alte departamente. Accesul în platforma online pentru specialiști – psihologi, terapeuți, kinetoterapeuți sau asistenți sociali, și organizațiile non-profit și centrele de intervenție terapeutică se va face pe bază de abonament. Costul lunar pentru specialiști este între 9 și 45 euro în funcție de numărul de pacienți pe care îi au în grijă, abonamentul anual poate fi achiziționat cu discount de până la 15% completând formularul de pe site: https://autismon.ro/abonamente/

„Planul nostru este ca, într-o primă etapă, să atragem 100 de organizații, centre de terapie și cabinete individuale care activează în domeniul autismului să utilizeze platforma în managementul cazurilor lor și a terapiei online, astfel am ajunge la cel puțin 3000 de familii pentru care procesul terapeutic va fi semnificativ îmbunătățit. Pentru următorii doi ani, ne propunem să ajungem la un număr de 700 de utilizatori – familii exterioare centrelor și ONG-urilor, dar și să atragem investitori pentru a dezvolta platforma la nivel internațional, pe piețe vorbitoare de limba engleză, spaniolă și franceză pentru început”, punctează Raluca Bogdan.

Platforma AutismON permite desfășurarea online a tuturor pașilor necesari într-un proces de terapie a copilului cu autism: screening-ul și diagnosticul psihologic, posibilitatea încărcării dosarului electronic al parcursului terapeutic al copilului cu autism, pre-terapie și terapie, ședințe de coordonare pentru întocmirea planurilor de intervenție, evaluarea periodică a rezultatelor, actualizarea planurilor de intervenție, dar și workshop-uri pentru părinți în vederea pregătirii acestora pentru a susține activitatea de recuperare a copiilor lor. De asemenea, platforma oferă acces și la resurse educaționale pentru procesul terapeutic, printr-o biblioteca digitală cu 150 de resurse și jocuri terapeutice, dar și webinarii cu instrumente de terapie.

„Platforma AutismON ne ajută mult în terapie, fie că facem ședințele în centru sau online. Crearea planului de intervenție este rapidă folosind mii de itemi predefiniți, intervențiile rămân la un click distanță pentru oricine din echipa multidisciplinară, iar resursele create de psihologi sunt foarte utile atât în terapie, cât și ca exerciții suplimentare făcute de părinți acasă. Părinții au acces la feedback din terapie, la un istoric psihologic, medical și terapeutic ușor de studiat și se pot implica în recuperare, rezolvând teme pentru acasă”, menționează Adriana Bălșanu – director al departamentului de terapie în Help Autism.

AutismON deschide practic posibilitatea ca specialiștii și organizațiile de profil să poată face terapie cu orice copil cu tulburare de spectru autist (TSA) vorbitor de limba română, de oriunde din România și chiar din lume.

„Vrem să ajutăm cât mai mulți copii și cât mai multe familii să aibă startul potrivit. Un copil cu autism poate avea nevoie de 2-4 ani de terapie zilnică până la sprijin pe viață, în funcție de gradul de afectare. Autismul nu se recuperează, este un diagnostic cu care te naști și trăiești, dar mixul de terapii și consilierea psihologică te ajută să-ți atingi potențialul și să duci o viață autonomă, independentă, să fii integrat real în comunitate”, precizează Raluca Bogdan.

În România, se estimează că trăiesc 30.000 de români cu autism. 40% dintre aceștia nu au acces la terapie datorită zonelor geografice în care trăiesc, orașe sau sate în care nu există niciun psiholog. În evidențele statului sunt însă doar 15.537 de persoane diagnosticate cu TSA încadrare în grad de handicap, din care 13.905 sunt copii.

„Lipsa unui registru de evidență și a obligativității aplicării corecte și constante a screening-ului în autism, face ca România să nu știe câte minți aparte are. Pandemia a dus totuși și la o imensă oportunitate pentru cei 40% dintre copiii cu autism care acum nu au acces la niciun fel de terapie în România, pentru că există posibilitatea de a accesa aceste servicii online. Această oportunitate o creăm împreună cu centrele, ONG-urile și specialiștii din domeniu; ei vor folosi AutismON pentru a îmbunătăți și eficientiza terapia și relația cu proprii beneficiari și vor aloca spațiile libere din calendarul de terapie pentru a face matching cu familiile și copiii care au nevoie, din afara centrelor sau a cabinetelor. AutismON le pune la dispoziție toate resursele pentru terapie online și offline.”, subliniază Raluca Bogdan.

Transpunerea acestor servicii în online este utilă și chiar necesară în situații precum: lipsa centrelor de terapie sau numărul insuficient de terapeuți din zona de domiciliu a familiei copilului cu autism; lipsa resurselor materiale necesare familiei pentru a avea acces la serviciile de care copilul are nevoie; sau alte condiții de ordin familial, geografic sau de sănătate, care împiedică prezența copilului în centrul de terapie.

„Pentru copiii cu autism și 2-3 săptămâni de pauză în terapie înseamnă stagnare sau chiar regres, ei pot pierde în câteva săptămâni abilități pe care le-au dobândit în 6-8 luni de terapie. Și nici noi, ca specialiști, nici părinții, nu ne permiteam acest lucru. Platforma AutismON rezolvă această problemă prin accesul la servicii specializate online inclusiv pentru familiile de români din diaspora care au în plus și o barieră de limbă care nu poate fi ușor depășită”, conchide Raluca Bogdan.

AutismON este unul dintre cele cinci proiecte ce fac parte din a doua ediție a acceleratorului Innovators for Children, program dezvoltat de Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu Impact Hub Basel și Fondation Botnar, prin care startup-uri și ONG-uri primesc mentorat, resurse și finanțare pentru a dezvolta soluții tech ce contribuie la wellbeing-ul copiilor.

Despre Help Autism

Asociația Help Autism este astăzi, la 11 ani de la înființare, cea mai mare organizație dedicată cauzei din România. În cele 5 centre Help Autism beneficiază de terapie peste 200 de copii, numărul acestora crescând an de an. În total, asociația oferă sprijin constant pentru 600 de familii, ai căror copii fac terapie la domiciliu sau în alte cabinete ori centre. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare, lobby și advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor.