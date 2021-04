Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, își cere scuze: Regulile privind înmormântarea decedaților de COVID-19 vor fi schimbate!

Vlad Voiculescu a reacţionat printr-un mesaj pe Facebook, după ce, într-o declaraţie publică, a dat de înţeles că nu ştie ce prevede protocolul privind înmormântarea persoanelor decedate din cauza COVID-19, pe care Guvernul îl va modifica. Ministrul Sănătăţii şi-a cerut scuze pe motiv că a preluat o „informaţie greşită”.

Vlad Voiculescu a explicat că nu va comenta reglementarea din ordinul de ministru al Sănătăţii, emis în timpul mandatului precedesorului său Nelu Tătaru, ci o va „modifica în cursul zilei de astăzi”.

„Tocmai am avut o întâlnire cu Secretariatului de Stat pentru culte și reprezentanți ai cultelor din România în care s-a discutat despre accesul pacienților internați cu COVID-19 la asistență religioasă și despre modificarea protocolului de înmormântare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2.

Am căzut de acord ca pe perioada internării în unitatea sanitară pacientul internat cu COVID-19 poate beneficia, la cerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, cu respectarea de către cleric a tuturor măsurilor sanitare care se impun.

În ceea ce privește ritualul înmormântării, persoana decedată va putea fi îmbrăcată în haine puse la dispoziție de către familie/aparținători, va beneficia de ritual de înhumare/incinerare a cultului de care aparține. Ritulul de înhumare/incinerare se va face cu sicriul sigilat cu respectarea voinței familiei și a tuturor normelor prevăzute de lege.

Am căzut de asemenea de acord în cadrul întâlnirii pe respectarea normelor și măsurilor de siguranță suplimentare propuse de Ministerul Sănătații.

Le mulțumesc reprezentanților cultelor – Biserica Ortodoxă Română – Pr. Vicar Administrativ Patriarhal Ionuț Corduneanu, Biserica Romano-Catolică din România – Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Aurel Percă, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România, Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie – domnul președinte Virgil Achihai și de asemenea secretario de stat Andreea Moldovan și Monica Althamer din partea Ministerului Sănătății, din partea Secretariatului de Stat pentru culte secretarul de stat Victor Opaschi și directorul adjunct Cezar Păvălașcu.

PS: Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 “se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.”