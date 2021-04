Adi Vasile, înainte de returul cu ȚSKA: ”Simt că este momentul nostru”!

CSM București a plecat la Moscova cu gândul calificării în Final Four-ul Ligii Campionilor. Duminică, ”tigroaicele” întâlnesc pe ȚSKA, în returul sferturilor, care pleacă de la avantajul de cinci goluri obținut de Neagu & co în prima manșă.

CSM este la doar 60 de minute de calificarea în careul de ași al celei mai importante competiții handbalistele intercluburi de pe continent. La București, elevele lui Adi Vasile s-au impus cu 32-27 în fața celor de la ȚSKA, iar duminică, de la ora 17.00, se joacă returul la Moscova.

Înaintea plecării în Rusia, antrenorul Adi Vasile a mărturisit că echipa sa nu se vede deja calificată în Final Four, în ciuda meciului bun făcut în prima partidă.

”Suntem pregătiți, avem o stare bună și dorință de a începe meciul și de a ne califica în Final Four. Avantajul de cinci goluri este important, dar este genul de avantaj care nu te poate liniști. Trebuie să fim megaconcentrați și să abordăm meciul la victorie. Este bine că am putut să simțit pe pielea noastră cum joacă ȚSKA, partida va fi grea, echilibrată și dură. 60 de minute trebuie să fim concentrați și să jucăm la intensitate maximă și psihic, și fizic. Am făcut asta în prima repriză la București. Ele speculează fiecare moment de relaxare sau deconectare al nostru. Marele secret al meciului : cât de bine vom putea separa, ca și concentrare, faza de atac și de apărare. Nu mă simt mai aproape de Final Four, sunt conștient de ce ne așteaptă, nu avem voie să ne relaxăm” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

Tehnicianul spune că munca din ultimii doi ani (având în vedere că sezonul trecut al Ligii Campionilor s-a oprit înainte să se joace meciurile din sferturile de finală, din cauza pandemiei de Coronavirus) trebuie să le aducă acum și satisfacție la nivel internațional.

”Simt că este momentul nostru să ne calificăm în Final Four, de doi ani am muncit fix pentru acest punct al sezonului, avem experiența și valoarea să înțelegem cât de important este meciul și sper ca la final să fim cei mai fericiți oameni, calificați în Final Four” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

Calificarea în Final Four, cadoul perfect pentru aniversarea luliei Curea

Sărbătorita zilei de ieri a fost Iulia Curea, antrenorul secund al ”tigroaicelor”. Fosta extremă stângă a împlinit 39 de ani și și-a pus o dorință în strânsă legătură cu meciul de duminică.

”Le-am zis fetelor dorința de ziua mea: să câștigăm la Moscova și să ne calificăm în Final Four. Simțim presiunea, este atmosfera un pic mai încărcată, se simte nervozitatea, presiunea…ultimul Final Four a fost acum câțiva ani și ne dorim cu toții să ajungem acolo. Nu ne-am pregătit dinainte pentru petrecere, întâi să câștigăm, să ajungem în F4, apoi cu siguranță vom petrece” – Iulia Curea, antrenor secund CSM București.