Victor Ponta, revoltat: “Cât am fost premier și cât timp România a avut Guvern adevărat am reușit să salvăm energia pe carbune și mineritul!”

Europarlamentarul PRO România, Corina Crețu, a răspuns solicitărilor reprezentanților Complexului Energetic Oltenia și a mers la Târgu Jiu unde a ascultat “doleanțele și durerile acestora”.

„Cu ocazia vizitei mele de astăzi la Târgu Jiu, am răspuns solicitărilor reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, am ascultat doleanțele și durerile acestora.

Rezolvările depind însă de Guvernul României.

Îmi exprim solidaritatea și sper că fondurile europene vor fi folosite cât mai urgent, cât și transpunerea în practică a Directivelor Europene.

Am reamintit faptul că există fonduri europene și Fondul European pentru o Tranziție Justă, menit să ajute județul Gorj și alte 5 județe din România pentru dezvoltare economică și tranziția energetică”, a precizat, pe pagina de Facebook, Corina Crețu.

“Felicitari Corina / din pacate insa la Gorj cu CEO se intampla ce am spus mereu – cat am fost Prim Ministru si cat timp Romania a avut Guvern adevarat am reusit sa salvam energia pe carbune si mineritul. Acum insa ???”, a punctat, la rândul său, liderul Pro România, Victor Ponta.