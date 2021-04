Parlamentarii AUR, implicare totala. Proiect de lege pentru instituirea „Zilei naţionale a familiilor numeroase”!

Parlamentarii AUR vor ca românii să celebreze „Ziua naţională a familiilor numeroase” şi au depus la Senat un proiet în acest sens. „Fara familii puternice nu avem viitor ca tara”, susţin parlamentarii AUR.

Parlamentarii AUR au depus, joi, în Senat, un proiect de lege pentru instituirea Zilei naţionale a familiilor numeroase.

„Se declara ziua de 28 octombrie ca Ziua nationala a familiilor numeroase. In intelesul prezentei legi, prin familie numeroasa se intelege familia cu trei sau mai multi copii”, se arată în proiectul parlamentarilor AUR.

„Familia reprezinta nucleul de baza al societatii, fiind unul dintre cei mai importanti piloni ai dezvoltarii oricarui stat datorita rolului esential pe care il are in asigurarea bunastarii membrilor sai si a societatii in ansamblu. Dintre toate realitatile vietii de familie, familiile numeroase reprezinta un caz aparte pentru ca se confrunta cu tot mai multe probleme de ordin material si social, facand fata din ce in ce mai greu provocarilor lumii contemporane. in familiile cu trei sau mai multi copii cheltuielile din gospodarie ocazionate de ingrijirea si educarea corespunzatoare a acestora sunt mai mari, iar accesul la bunuri si servicii este mai dificil. Familiile numeroase contribuie la dezvoltarea echilibrata a tarii, la sustinerea natalitatii si la redresarea demografica a oricarui stat, ocupandu-se de ingrijirea si educarea viitoarelor generatii de forta de munca. Ele trebuie sa beneficieze de recunoastere sociala oficiala si de o politica de sprijin adecvata, astfel incat accesul lor la bunuri si servicii sa fie imbunatatit si sa nu fie discriminate ori dezavantajate in raport cu celelalte familii mai mici”, arată parlamentarul Antonoi Andruşceac, în expunerea de motive.

„Criza economica provocata de pandemia de Covid-19 a afectat cel mai putemic familiile vulnerabile, printre care se numara cele cu trei sau mai multi copii si cele monoparentale, intrucat veniturile acestora se reduc considerabil, in timp ce cheltuielile legate de necesitatile de hrana, educatie si sanatate cresc”, mai susţin iniţiatorii.

„Fara familii putemice nu avem viitor ca tara. Degeaba investim in economic, IMM-uri etc. daca nu mai avem oameni”, avertizează AUR.