Traian Basescu pune „punctul pe i”: „Trebuie sa terminam cu propagandisti gen Sosoaca!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a intervenit telefonic la România TV, acesta comentând ultimele restricţii impuse de autorităţi, în special închiderea magazinelor la ora 18 în weekend.

Traian Băsescu susţine că cea mai bună şansă a României pentru a ieşi din pandemie este ca populaţia să înţeleagă să se ferească, pentru că ţara noastră nu îşi permite un lockdown. Fostul preşedinte a declarat că România nu se află la nivelul economic al unor mari puteri din UE şi nu numai, ca Franţa, Marea Britanie, Germania sau Israel, astfel că un lockdown ar fi fatal pentru economia României.

„Romania nu are decat o sansa, sa nu impuna lockdown, iar populatia sa se fereasca. Adica sa purtam masca, sa stam la distanta si sa mergem in aglomeratie doar daca nu avem ce face. Unii se uita ca sunt lockdown-uri in Franta, Anglia, Germania, Israel, dar alea sunt forte economice, noi nu ne comparam cu ei.

Dar trebuie sa terminam cu propagandisti gen Sosoaca. Dar trebuie sa nu avem tampiti nici la guvern, pentru ca a inchide magazinele la 18 inseamna aglomeratie, lasa-le frate pana la 20, pana la 22.

Daca romanii nu sunt responsabili, nu au decat sa numere locurile de la ATI si sa tina minte ca doar un procentaj foarte mic din cei care ajung acolo scapa. „, a spus Traian Băsescu, în exclusivitate, la Romania TV.