Europarlamentarul Maria Grapini îl desființează pe ministrul Vlad Voiculescu: “Premierul Cîțu trebuie să-l trimită, urgent, acasă!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, și-a exprimat, la Antena3, revolta față de sistemul de sănătate care, sub conducerea lui Vlad Voiculescu, “omoară credința, sfâșâie suflete și crează premizele morții unor oameni!”

Concret, europarlamentarul Grapini i-a solicitat premierului Cîțu să-l demită de urgență pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

„Nu mă aștept la o demisie a ministrului Voiculescu, este clar că acesta este un mitoman care are un puseu de personalitate și trece din minciună în minciună. Are însă în spate niște interese și îmi asum ceea ce spun. Când era ministru al Sănătății, în 2016, s-a întâlnit cu toată rețeaua pharma. Mai mult, în 2016, a interzis operațiile privind transplantul de plămâni. Și iată cum, în 2021, vine din nou și interzice din nou transplantul de plămâni. Ca să sintetizez: domnul Vlad Voiculescu este susținut de afară iar Guvernul Cîțu, premierul Cîțu, în special, se teme să ia o decizie tranșantă în privința lui Voiculescu pentru că și el, la rândul său, are niște conexiuni în afara țării!”, a punctat Maria Grapini.

Potrivit eurodeputatului umanist, este de neînțeles comportamentul PNL care scade, în urma greșelilor guvernării, în fiecare zi, în sondaje.

„Despre USR, acest partid care a arătat ce poate, cu așa-zișii oameni noi, cu viziune nouă, fără corupți, fără penali, chiar nu vreau să vorbesc… Însă PNL, care și-a asumat prin premier guvernarea, are o atitudine de neînțeles. Nu sunt îngrijorată că PNL scade în sondaje, ci pentru că face experimente pe cetățeni, ceea ce este inadmisibil!”, a completat Maria Grapini.

Mai mult, europarlamentarul consideră că nu numai ministrul Voiculescu și predecesorul său, Nelu Tătaru, sunt vinovați de suferința uriașă provocată, timp de mai bine de un an, familiilor care au fost nevoite să-și îngroape, în urma unui ordin de ministru iresponsabil, persoanele decedate cu COVID-19 în condiții inumane – sicriu închis, dezbrăcați etc – ci toți cei responsabili de la nivel guvernamental și așa-zisul Comitet pentru situații de urgență.

“În calitate de reprezentant al Comisiei de libertăți civile, justiție și afaceri interne, încurajez cetățenii să-și caute în justiție drepturile încălcate de aceste ordine de ministru, abuzive, pentru că un ministru sau un Guvern nu trebuie să suporte doar schimbarea din funcție și trebuie să suporte consecințele legii pentru daunele aduse, morale sau materiale, unui cetățean”, a mai spus Maria Grapini.

“Domnule Cîțu, trimiteți-l acasă pe Vlad Voiculescu! Schimbați urgent aceste ordine de ministru și încetați să mai lăsați câte un paragraf care nu rezolvă, în totalitate, problema!”, a conchis europarlamentarul umanist.