Ludovic Orban pune „punctul pe i”: „Vlad Voiculescu nu a acționat în cadrul coerent, al spiritului de echipă. A venit picătura care a umplut paharul!”

Ludovic Orban a explicat că decizia demiterii lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii a fost luată după ce a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul privind noile criterii de carantinare.

Ludovic Orban a declarat că publicarea în Monitorul Oficial a ordinului privind noile criterii de carantinare, fără ca premierul Cîţu să fie informat, a fost picătura care a umplut paharul şi care a dus la demiterea din funcţia de ministrul al Sănătăţii pe Vlad Voiculescu.

„Vlad Voiculescu Nu a actionat in cadrul coerent, al spiritului de echipă. Luni am avut coalitie, in urma sedintei s-a incercat sa se ajunga la o intelegere si a venit picatura care a umplut paharul, in care totusi nu poti sa emiti un ordin referitor la restrictii, carantinarea localititatilor, fara sa consulti premierul, nu mai vorbesc de INSP, de specialistii din comisia anti-Covid si sa nu-mi spuna nimeni ca ordinul semnat de dna secretar de stat a fost redactat si publicat fara stiinta ministrului”, a declarat liderul PNL.

Ce prevede ordinul cu noile criterii de carantinare

Potrivit ordinului semnat de Andreea Moldovan, nivelul de testare pentru COVID devine factor principal pentru carantinarea unei localităţi, alături de rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI. Totodată, acesta introduce un punctaj pe baza unei grile. Astfel, cu cât o localitate are mai multe puncte, cu atât situația epidemiologică este considerată mai gravă și poate fi impusă carantină.

Astfel, unele localități ar putea intra mai ușor în carantină, care s-ar putea întinde pe o perioadă mai lungă de timp. „E total inoportun ordinul în raport cu faptul că rata de incidență scade”, mai susțin sursele citate.