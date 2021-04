Ponta îl desființează pe “bărbatul de stat” Vlad Voiculescu: “Așa bătaie de joc, incompetență și manipulare nu au existat vreodată în Sănatate!”

Părăsirea pe ușa din dos, la propriu și la figurat, a Ministerului Sănătății de către ministrul de tristă amintire, Vlad Voiculescu, ca și refuzul de a comunica cu jurnaliștii, nu putea să nu rămână netaxată de fostul premier, Victor Ponta.

„Un adevarat “barbat de stat” ! Bocitoarele din Secta VV o sa sinucida in grup pe scarile Ministerului – si pe Facebook o sa apara ca au fost si ele ucise de “mafia din Sanatate” ( Mafia Interna – ca Mafia Internationala il sustine pe VV)!

Asa bataie de joc, incompetenta si manipulare nu a existat vreodata in Sanatate! Oare am scapat? Imi vine foarte greu sa cred. Cei care au bagat atatea milioane de euro timp de ani de zile in promovarea lui VV – trebuie sa isi recupereze banii!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.