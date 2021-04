Dan Barna pune „punctul pe i”: „Vlad Voiculescu a făcut ce trebuia. Miniștrii nu sunt singuri, au niște partide în spate!”

Preşedintele USR Dan Barna a vorbit miercuri seară despre criza politică prin care a trecut coaliţia de guvernare, în urma demiterii ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, de către premierul Florin Cîţu.

Dan Barna spune că această criză a trecut, forţele politice din coaliţia de guvernare ajungând la un numitor comun, care a fost şi trecut, sub forma unui amendament, în acordul de coaliţie.

„A fost practic primul moment de incercare al acestei coalitii. Modul de demitere al lui Vlad Voiculescu a dus in pragul unei crize politice, dar am reusit sa aratam ca avem maturitatea necesara sa ramanem intr-un proiect fata de care nu exista alternativa in Romnaia, in acest moment.

In acest moment avem un singur scenariu, pe care il traim cu totii, acest guvern de coalitie, care are ca principal scop trecerea de pandemie. Nici nu a fost vorba de orgolii, vreau sa fiu foarte clar, ci niste disfunctionalitati pe care sper ca le-am rezolvat, ca sa nu mai apara.

Nu-mi propun sa rememoram o situatie pe care deja am depasit-o. A avut loc un dialog in care domnul Citu m-a informat ca ii va demite pe ministrul Vlad Voiculescu si pe secretarul de stat Andreea Moldovan.

I s-a reprosat partea de comunicare. Vlad Voiculescu fiind in prima linie, presiunea a fost foarte mare si unele aspecte de comunicare nu au fost cele mai fericite. Dar pozitia noastra, si nu am sa merg mai departe, este ca Vlad Voiculescu a facut ceea ce trebuia. In momentul in care am facut coalitia nu am discutat ce se intampla daca un premier vrea sa faca o astfel de remaniere. Probabil ca asta este vina noastra. Asta am facut in ultimele zile, am facut astfel incat sa nu ne mai intalnim cu astfel de situatii.

Felul in care ideea unei demiteri este inteleasa de USR-PLUS si de PNL si premier este fundamental diferit. Asta am discutat si am reglat in ultimele zile. As descrie ca un exercitiu neinspirat de manifestare a rolurilor in cadrul unei coalitii. Intr-o coalitie, stabilitatea guvernului tine de mai multe forte politice, pentru ca oamenii care sunt numiti acolo nu sunt singuri, au aceste partide in spate.

Toate vinile reprosate lui Vlad Voiculescu sunt superficiale, dar Citu a fost si el sub o presiune fantastica, astfel ca a ajuns sa il demita. Dar modul in care a facut-o a fost problema. Suntem intr-o tara unde media stabileste agenda publica, din pacate”, a spus Dan Barna la TVR.