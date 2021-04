Universitatea POLITEHNICA din București anunță finalizarea proiectului NETIO, în valoare de aproximativ 3,25 milioane euro

Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things

Ecosystem of research, innovation and development of ICT products and services leading to an Internet of Things connected society

ID 40 270 / Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din București prin facultatea de Automatică și Calculatoare în colaborare cu facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din UPB a finalizat luna aceasta unul dintre cele mai importante proiecte destinate dezvoltării de produse și servicii inovative din sfera Internet of Things și a orașelor inteligente, având drept consecință directă creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a întreprinderilor.

Denumit generic NETIO, proiectul a cărui valoare a fost de aproximativ, 3,25 milioane de euro ( 15.901.500 lei din care asistență financiară nerambursabilă-13.497.500 lei) s-a derulat în perioada 2016-2021 având ca obiectiv exclusiv “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor” realizându-se în acest sens o serie de parteneriate în vederea transferului de cunoștințe. NETIO s-a desfășurat în cadrul Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020.

Printre obiectivele specifice incluse în NETIO se pot regăsi :

Stimularea activităților de inovare din cadrul companiilor din domeniul IoT prin transfer de cunoștințe, dezvoltarea de cercetări în comun și accesul întreprinderilor la infrastructurile CDI ale UPB

Crearea de parteneriate stabile și viabile între UPB și întreprinderile interesate, destinate dezvoltării produselor și serviciilor inovative bazate pe Internet of Things

Valorificarea potențialului infrastructurilor de cercetare nou create PRECIS și CAMPUS ale UPB pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor, în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse, procese și tehnologii cerute de piață

Implicarea activă a UPB în fluxul de transfer al tehnologiei în toate etapele dezvoltării de noi produse și servicii

Crearea de noi locuri de muncă în domenii „knowledge intensive” și a oportunităților de lucru în cercetare și inovare pentru tinerii valoroși, absolvenți ai facultăților de profil

Crearea unei structuri de colaborare UPB-întreprinderi care să asigure buna funcționare a proiectului, continuarea activităților de cercetare colaborativă după finalizarea proiectului, și sustenabilitatea rezultatelor

www.netio.ro