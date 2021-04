Ministrul Claudiu Năsui „taie în carne vie”: „Programul de promovare a exporturilor va fi modificat: „Au fost găsite numeroase nereguli!”

Ministerul Economiei şi-a propus să modifice programul de promovare a exporturilor, astfel încât firmele să nu mai primească direct bani pentru participarea la târguri, ci să deducă aceste cheltuieli din impozitul pe profit, a anunţat, joi, ministrul de resort, Claudiu Năsui, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Claudiu Năsui a arătat că, până acum, banii pentru acest program se duceau doar către un număr limitat de firme, care erau mereu aceleaşi.

„Programul care este acum în vigoare nu ajută exporturile, este doar un vehicul de a lua bani de la stat prin aceşti intermediari şi a se plimba prin locuri luxoase pe banii contribuabililor, de care beneficiază un cert foarte restrâns de interese. Eficienţa participării pe bani publici, pe banii contribuabililor, în Dubai, în New York, în Singapore, Las Vegas, Abu Dhabi, nu este în niciun fel evaluată, noi nu avem un indicator dacă a mers bine. Avem doar o autoevaluare unde am găsit numeroase nereguli, pe care le fac aceste firme. Dacă ele spun că fac contracte de milioane de euro, apoi cifra de afaceri este zero ani la rând, unde sunt acele contracte?”, s-a întrebat ministrul Economiei.

Năsui a precizat că soluţia pentru a încuraja exporturile nu este acordarea de subvenţii către unele firme, în funcţie de fiecare ministru.

„Această schemă întreţine o cârdăşie între firme aşa-zis private, care trăiesc din banii statului, şi indivizi din interiorul statului, care primesc avantaje personale în această schemă, lucru confirmat şi de rapoartele Curţii de Conturi, şi de rapoartele Corpului de control”, a continuat ministrul.

În opinia sa, soluţia este un sistem de deduceri extinse.