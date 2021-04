Ministrul Muncii, Raluca Turcan, sprijin financiar pentru minerii din Valea Jiului

„Am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții minerilor, de data aceasta chiar în Valea Jiului, pentru a discuta despre măsurile de sprijin pe care le puteam acorda pe termen scurt și despre oportunitățile pe termen lung pentru dezvoltarea Văii Jiului.

Din februarie până acum, conform acordului încheiat la Ministerul Muncii cu reprezentanții minerilor, au fost plătite peste 34 de milioane de lei pentru salariile restante ale minerilor și alte peste 9 milioane de lei pentru tichetele de masă și transport. Din păcate, dificultățile oamenilor din zonă nu se încheie aici și am profitat de întâlnirea de astăzi pentru a identifica modalități de sprijin și în viitor. Nu avem decât o singură cale de urmat pentru a crește nivelul de trai în Valea Jiului, să încercăm să creăm dezvoltare, iar angajații afectați de închiderea minelor să fie direcționați către alte activități, prin reconversie, dar mai ales, prin investiții.

Știu că în Valea Jiului s-au perindat mulți politicieni și oamenii din zonă sunt sătui de promisiuni. Sunt conștientă de acest lucru, pentru că problemele din Valea Jiului nu au apărut nici astăzi, nici lunile trecute, ci ele s-au acumulat în timp și în loc să se rezolve, s-au agravat. Dar și printre politicieni există oameni și oameni și cred că există suficiente argumente pentru toți cei cu care am discutat, să se fi convins că și eu și colegii mei, suntem altfel de politicieni. Pentru că de fiecare dată am discutat despre soluții și inclusiv astăzi, cu reprezentanții minerilor, am discutat și am venit cu soluții concrete.

Pe termen scurt, avem în vedere modificări ale legislației pentru a le putea oferi, ca și până acum, sprijin financiar. Am stabilit cu reprezentanții minerilor să discutăm propuneri concrete în acest sens, într-o nouă întâlnire care va avea loc săptămâna viitoare la minister.

Pe termen mediu și lung, ne propunem ca, împreună cu autoritățile locale, să identificăm soluții pentru atragerea investițiilor prin acordarea unor facilități. În al treilea rând, avem în vedere atragerea finanțării europene prin Fondul pentru o tranziție justă, pentru dezvoltarea Văii Jiului.

Împreună cu AJOFM Hunedoara, am evaluat deja programele de reconversie și specializările pentru care există o cerere în zonă, dar suntem deciși să identificăm și alte oportunități.

Nu în ultimul rând, sprijinul pe care vom continua să îl dăm mediului economic din Hunedoara va permite firmelor să depășească perioada economică dificilă generată de pandemie și să își repornească activitatea, cu efecte și pe partea de ocupare. Anul trecut doar prin plata șomajului tehnic am salvat peste 56 000 de locuri de muncă, suma plătită fiind de peste 68 de milioane de lei, iar anul acesta am avut aproape 4 000 de beneficiari de șomaj tehnic, pentru care am plătit peste 6 milioane de lei. Mare parte a măsurilor active adoptate de anul trecut se aplică în continuare și vom veni cu propuneri noi, în sprijinul angajaților și angajatorilor”, a transmis Raluca Turcan.