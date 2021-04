Apel umanitar: Un îngeraș de patru ani, Roberta Elena, ne cere ajutorul. O simplă donație îi poate reda zâmbetul!

Mă numesc Roberta Elena, pe 19 mai împlinesc vârsta de 4 anișori și mi-aș dori foarte mult, ca ziua mea să nu mi-o petrec în spital. Mama mea a luat decizia să-mi facă un control, deoarece în decurs de o săptămână îmi tot aparea purpură pe întregul corp. Rezultatele primelor analize recoltate, din păcate nu au fost pozitive, acestea indicând un număr extrem de redus de trombocite, mai exact 1, de altfel și o hemoglobină la fel de scăzută.

Personalul laboratorului unde s-au prelevat analizele, au hotărât împreună cu personalul spitalului județean, că aveam nevoie urgent de transfuzii de sânge, astfel că în data de 01 aprilie, m-au internat în spital. Dupa 6 zile de chin, înțepături și transfuzii, am fost externată, însă bucuria mea a nu a ținut mult, căci după 2 zile, pe 08 aprilie, iar mi-a fost rău și a trebuit să revin la spital, unde am stat iar 4 zile, timp în care am fost supusă altor investigații.

Povestea mea s-a repetat după alte 3 zile, pe 15 aprilie, când am prezentat febră, sângerări gingivale și genitale, semn ca iar mi-au scăzut trombocitele, care la ultima externare erau 79. Astăzi, sunt tot în spital, cu trombocitele 6 și hemoglobina 8, nu am încă un diagnostic clar, mă simt foarte slăbită…vreau să mă fac bine, vreau să merg acasă la surioara mea mai mică , care plânge după mine și după mami. Bunica a trimis rapoartele mele medicale în Turcia, la Emsey Hastanesi, unde am fost acceptată pentru a mi se face investigațiile necesare stabilirii unui diagnostic concret, dar acest lucru nu este posibil fără ajutorul vostru. Vă rog din tot suflețelul meu, ajutați-mă să pot ajunge în Turcia, ajutați-mă să redevin copilul normal de altădată”.

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

REVOLUT: 0752.753.540

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați pentru transfer bancar numele copilului -ROBERTA DUMITRU.