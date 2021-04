Costel Alexe și Mihai Chirica renunță la funcțiile din PNL Iași

Liderii USR PLUS Iaşi spun că retragerea lui Costel Alexe şi Mihai Chirica din funcţiile deţinute în PNL este „zero barat” şi că liberalii ar trebui să le ceară celor doi demisiile din fruntea Consiliului Judeţean şi de la Primărie.

Primarul din Iaşi, Mihai Chirica, a anunţat, miercuri, că se autosuspendă din fruntea filialei municipale a PNL, pe fondul problemelor sale din justiţie, el precizând că timpul va arăta că acuzaţiile lansate împotriva sa nu sunt adevărate. „Rămân un om de echipă, voi colabora în continuare cu colegii mei din PNL, dar până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaş normal nu voi participa la nicio competiţie internă în partid”, a afirmat Chirica.

Edilul Mihai Chirica susţine, într-o declaraţie de presă, că de la începutul anului a constatat o tensionare „vizibilă” şi o deteriorare a scenei politice ieşene şi că a devenit „ţinta unor atacuri politice şi de altă natură care nu se mai opresc”.

„În toată această perioadă am fost pus în situaţii inedite, neaşteptate şi, mai ales, în contradicţie cu principiile mele morale şi obiectivele mele politice şi administrative. Din păcate, la Iaşi, partidele politice au încetat să fie vehicule ale competiţiei de idei, dialogului şi negocierii pentru cele mai bune soluţii pentru comunitate şi au devenit instrumente de luptă şi distrugere a persoanelor şi instituţiilor. Pe de altă parte, aşa cum am declarat şi în luna ianuarie a acestui an, nu vreau ca acuzaţiile care îmi sunt aduse să prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit în rândurile sale”, afirmă primarul Mihai Chirica.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe a declarat, miercuri, că în cadrul Biroului Politic Naţional al PNL se vor purta discuţii privind şefia organizaţiei judeţene a PNL Iaşi, decizia urmând să fie luată de acest for.

„Acest lucru îl va stabili, evident, preşedintele Ludovic Orban împreună cu colegii din Biroul Politic Naţional. Avem astăzi o echipă suficient de puternică, de omogenă, determinată, în cadrul PNL, astfel încât orice coleg poate face faţă funcţiei de preşedinte al filialei judeţene. Mă bucur foarte mult că această echipă a demonstrat ieşenilor în 2020 că are şi viziune, şi determinarea să schimbe faţa judeţului nostru”, a răspuns jurnaliştilor, într-o scurtă declaraţie de presă, întrebat cine va prelua conducerea filialei ieşene a PNL.

Alexe a anunţat, miercuri dimineaţa, că a fost pus sub control judiciar şi a decis să se autosuspende de la conducerea PNL Iaşi, dar îşi va continua activitatea de preşedinte al CJ. Alexe se consideră nevinovat şi şi-a exprimat convingerea că va demonstra acest lucru în instanţă.