Ministrul Claudiu Năsui, un nou pariu câștigat: „Până la 1 mai vom avea plăţi efectuate de 467 de milioane de euro pe granturile pentru capital de lucru!”

Măsura 2 referitoare la granturile pentru capital de lucru este una dintre cele mai grele provocări ale Ministerului Economiei dar până la 1 mai vom avea plăţi efectuate efective de 467 de milioane de euro, aproape dublu faţă de bugetul iniţial, scrie ministrul de resort, Claudiu Năsui, joi seara, pe pagina sa de Facebook.

„Măsura 2 este una dintre cele mai grele provocări ale ministerului. Am găsit măsura cu finanţare europeană de 265 de milioane de euro, dar cu un OUG dat în 18 noiembrie 2020 care promitea 765 de milioane de euro. Deci 500 de milioane de euro din bani europeni în plus pe care nu-i aveam şi nu-i avem nici acum. Cu toate acestea, am deblocat măsura şi până la 1 mai vom avea deja plăţi efectuate efective de 467 de milioane de euro, adică aproape dublu bugetului iniţial. Mai avem o parte din suma lipsă de acoperit, dar alături de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, facem eforturi consistente, şi lucrăm în fiecare zi să găsim o soluţie agreată de Comisia Europeană pentru a putea aduce cât mai rapid şi restul de finanţare”, precizează Claudiu Năsui.

Cât priveşte Măsura 3, granturi pentru investiţii, ministrul a arătat că aceasta va fi reluată de îndată ce va exista finanţare pentru ea. El a reamintit că pentru procesul deja început, suspiciunile de fraudă au fost confirmate şi de DNA care a demarat deja urmărirea penală in rem.

„Acum aşteptăm programarea React EU pentru a semna contractul cu Ministerul Fondurilor Europene prin care ea să poată fi finanţată. Acoperim cât se poate de repede tot ce a promis statul român în trecut pe hârtie”, a subliniat sursa citată.

Ministrul Economiei a arătat, pe de altă parte, că statul a plătit, într-o lună, 150 de milioane de lei, reprezentând o parte din datoria de 873 milioane de lei aferentă programului Start-Up Nation. Datoriile datează din 2018 iar în bugetul pe anul în curs au fost alocaţi 642 milioane de lei pentru plata acestor datorii. Claudiu Năsui a precizat, în context, că încearcă să găsească fonduri suplimentare la rectificarea bugetară.

„În Ministerul Economiei avem spor la plata datoriilor statului către firme cărora li s-au promis bani în anii trecuţi. Pentru Start-up Nation datoriile datează din 2018. La începutul anului aveam 873 de milioane de lei de plată. Am reuşit să prindem în bugetul pe anul acesta 642 de milioane de lei pentru plata datoriilor. Şi în doar o singură lună, de când avem şi buget pe anul 2021 şi s-a înfiinţat oficial ministerul, am reuşit să plătim aproape 150 de milioane de lei. Banii vor ajunge într-un ritm bun la beneficiari. Din păcate nici aceştia nu sunt suficienţi, dar mai încercăm să găsim la rectificare alţi bani”, a mai scris Claudiu Năsui.