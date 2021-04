Scandal uriaș: Ministerul Justiției, ținta unor acuzații de imixtiuni în activitatea instanțelor!

Grefierii acuză că preşedinţii curţilor de apel sunt sunaţi pentru a nu pune în aplicare decizii definitive ale instanţelor care prevăd majorări salariale.

Grefierii acuză Ministerul Justiţiei de imixtiuni în activitatea instanţelor de judecată în ceea ce priveşte plata drepturilor salariale şi reclama faptul că preşedinţii curţilor de apel sunt sunaţi pentru a nu pune în aplicare decizii definitive ale instanţelor care prevăd majorări salariale. ”Justiţia nu poate fi alterată de lipsa bugetului”, afrmă sindicaliştii care anunţă că vor depune o plângere penală.

”După ce a nemulţumit corpul magistraţilor prin modificările aduse legilor justiţiei, ministrul justiţiei Stelian Ion are un nou derapaj, de data aceasta sub forma unei imixtiuni în activitatea instanţelor de judecată în ceea ce priveşte plata drepturilor salariale. De ani de zile grefierii se luptă în instanţă pentru câştigarea drepturilor salariale. O luptă fără sorţi de izbândă din cauza complicităţii ministrului Justiţiei, care anulează decizii judecătoreşti prin adrese trimise cu titlu de recomandare preşedinţilor Curţilor de Apel. În acest context, chiar dacă ştim că nu poate să se abţină, îi reamintim domnului ministru Stelian Ion că Ministerul Justiţiei nu are nicio calitate legală de a interveni în actul managerial exercitat de către angajatorii din sistemul judiciar”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.

Sindicaliştii afirmă că anul 2021 a debutat cu un protest al grefierilor din raza CA Timişoara, cărora le-au fost tăiate salariile cu 15%, ca urmare a intervenţiei unuia dintre secretarii de stat ai ministrului Justiţiei, care a solicitat în scris, preşedintelui CA Timişoara să revoce o decizie legală, emisă în aplicarea legii şi a deciziilor CCR şi ICCJ.