A scăpat de kilogramele în plus și a câștigat două curse!

Octavian Ciovică, unul dintre cei mai apreciați piloți români, s-a impus în prima ediție a Harghita Challenge, după ce cu o săptămână înainte își adjudecase Cupa Cheile Grădiștei.

Stațiunea Harghita Băi a fost locul unde și-au dat întâlnire cei mai iscusiți piloți de MotorSport din România. Aceștia au participat la Harghita Challenge, iar spectatorii veniți în număr mare și respectând condițiile de distanțare impuse de pandemie, au putut admira mașinile preparate ale sportivilor.

„ Mă bucur foarte mult că am găsit aici un sprijin fantastic și dorința de a porni un proiect pe termen lung cu autoritățile locale. Ideea a pornit de a organiza o etapă de coastă divizia a doua, undeva în altă parte a județului, dar la ideea autorităților locale de a impulsiona puțin zona de a promova stațiunea am zis am zis să facem treaba asta” – Adrian Teslovan, pilot.

Cursa a ținut șapte ore, iar la final Octavian Ciovică a ieșit învingător. Asta după ce cu o săptămână înainte câștigase și Cupa Căile Grădiștei.

Pilotul s-a pregătit intens pentru această cursă. A făcut multe sacrificii alimentare, a scăpat de kilogramele în plus, fapt care l-a ajutat enorm în cursă.

„Eu am slăbit mult, mașina a suferit modificări din punct de vedere al greutății, al aerodinamicii. Trebuie să fim în forță pentru a fi numărul unu așa cum ne dorim la finalul sezonului”- Octavian Ciovică, pilot.

Chiar dacă nu a mai participat de un an la nicio competiție după accidentul suferit la Raliul Transilvaniei, Alexandru Pițigoi a fost prezent la cursă, iar la final s-a clasat pe locul al treilea.

„Mă bucur că am reușit să ajung la prima cursă pe anul acesta. În plus, am vrut să îmi testez mașina, să văd dacă e totul în regula cu ea și dacă pot să obțin și un rezultat bun este extraordinar” – Alexandru Pițigoi, pilot.

Pentru acest sezon, Alexandru și-a propus să participe la mai multe etape de viteză în coastă și să ia o pauză de la cele de raliu unde participă de peste 20 de ani. Prezent la eveniment, Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului l-a premiat pe câștigător, care a primit un cec în valoare de 500 de euro și titlul de „King Of The Hill”.

Ce este o etapă de viteză în coastă?

Viteză în coastă reprezintă una dintre cele mai accesibile forme de motorsport, fiind totodată și una dintre cele mai vechi discipline sportive automobilistice atestate în România. Într-o cursă de viteză în coastă fiecare concurent urmărește să obțină cel mai scurt timp (de unde termenul de viteză) pe un traseu de asfalt cu diferență de nivel de parcurs în urcare ( de aici și denumirea de “coastă“).

Startul se dă individual, la interval de 30 de secunde sau 1 minut, fiecare concurent fiind singur pe traseu.

Conform regulamentului Federației Române de Automobilism Sportiv, un traseu poate fi omologat pentru o etapă de viteză în coastă, dacă are minim 3 km lungime, iar asfaltul este de bună calitate. Etapa de la Harghita Băi a durat 7 ore și a cuprins un traseu de 4 kilometri, pe care piloții l-au parcurs de 6 ori: o dată în recunoaștere, de 3 ori antrenamente și două manșe de concurs, iar toți timpii se acumulează.