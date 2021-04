Câinii latră, caravana trece! Nicușor Dan, șapte luni de administrație profesionistă în slujba bucureștenilor!

Boicotarea ambițiosului proiect de buget propus de Nicușor Dan, indispensabil pentru dezvoltarea și modernizarea Capitalei, de către consilierii generali USR PLUS, atacurile disperate ale acestora la adresa primarului în exercițiu, dublate de diversiunile și manipulările grosolane marca Firea-Bădulescu-PSD, nu pot schimba o realitate observată, din fericire, de tot mai mulți bucureșteni. Și anume faptul că Nicușor Dan își respectă, pas cu pas, promisiunile electorale.

De sapte luni, primarul general, Nicușor Dan, se lupta sa identifice soluții pentru rezolvarea uriașelor probleme rămase nerezolvate în ultimii patru ani. Traficul si poluarea sunt la cote de avarie, Termoenergetica și RATB doi coloși care produc pierderi greu de gestionat, pandemia ridică obstacole greu de depășit, bugetul a fost devalizat de toxica administratie Firea-PSD… Provocările sunt numeroase, aparent imposibil de rezolvat. Cu toate acestea, Nicusor Dan continua lupta pentru apararea intereselor bucurestenilor.

Totodată, suspendarea PUZ-urilor, implicarea totala in combaterea pandemiei, sprijinirea industriei HoReCa, sustinerea teatrelor independente, desfiintarea companiilor municipale, publicarea in SEAP a programului anual de achizitii ale Primariei Capitalei, ridicarea zecilor de mii de masini abandonate pe trotuarele Capitalei, susținerea sportului de masă, programul „Viata activa in Bucuresti”, continuarea lucrarilor la locuintele sociale, programul municipal de restaurare, cresterea investitiilor in noul buget, reprezinta prioritati pentru noul primar general.

Se anunță patru ani cruciali pentru noul primar general. Pariul transformarii Capitalei într-o metropolă modernă, civilizată, europeană, va fi, insa, unul castigator pentru noul primar general.

Criticat de unii, din fericire tot mai puțini, Nicușor Dan își continuă, pas cu pas, proiectele de modernizare a Capitalei. Războiul, însă, este doar la început și se anunță extrem de dificil…