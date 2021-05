Maria Grapini explică românilor de ce nu a votat Regulamentul Certificatului verde: “Vreau sa ajungem la normalitate, să deschidem economia, să putem circula, dar fără discriminare!”

Maria Grapini a rămas unul dintre puținii europarlamentari români care a rămas consecvent principiilor enunțate anterior, pe marginea acestui controversat subiect și, în consecință, nu a votat Regulamentul Certificatului Verde!

În luarea sa de cuvânt, din plenul PE, de săptămâna trecută, eurodeputatul umanist a precizat că acest Regulament facilitează libera circulație doar unor cetățeni.

“Trebuie să le răspundem cetățenilor pe care îi reprezentăm. Ce să le spun eu cetățenilor din țara mea când cei care sunt sănătoși și nu au trecut prin boală, nu se vaccinează pentru că nu pot sau nu vor, nu au drept la libera circulație dacă nu sunt testați PCR. Sigur că ați încercat să găsiți o soluție însă decât să dăm o soluție proastă, care scade încrederea cetățenilor în UE, mai bine renunțăm – mai ales că specialiștii ne spun că virusul nu va dispărea după vaccinare”, a punctat Maria Grapini care, în context, a solicitat oficialililor europeni să se concentreze pe găsirea unui tratament eficient pentru combaterea acestui virus.

“De sute de ani, cetățenii europeni, și nu numai, circulă cu virușii de hepatită B, C, HIV sau alte tipuri de viruși. Este dreptul lor. Eu nu pot să mă uit în ochii cetățenilor și să nu le dau o explicație. Am propus să circule, fără îngrădiri, toți cetățenii care au o adeverință de sănătate de la medic, chiar dacă nu sunt vaccinați, chiar dacă nu sunt testați și chiar dacă nu au trecut prin boală. Cred că acesta este dreptul cetățenilor și viața fără drepturi nu cred că are sens!”, a conchis europarlamentarul umanist.

În stilul care a consacrat-o, ferm și implicat, Maria Grapini a explicat românilor, pe pagina sa de Facebook, după votul din PE, motivele care au stat la baza votului său.

“Îmi cer iertare dacă nu am fost înțeleasă de toți românii! Da, vreau sa ajungem la normalitate, să deschidem economia, să putem circula, dar fără DISCRIMINARE!

Mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat să acționez cu curaj și onoare! Nu am votat Regulamentul Certificatului verde!”, a menționat eurodeputatul umanist.