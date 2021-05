Ministrul Raluca Turcan, promisiune onorată privind recalcularea pensiilor. Peste 250.0000 de dosare, reevaluate de la 1 martie!

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, s-a declarat, încă din prima zi a mandatului său, un susținător ferm al elaborării unei noi legi a pensiilor care să readucă normalitate în sistem.

Şeful Casei Naţionale de Pensii a vorbit, exclusiv la Romania TV, la România Tv despre inechităţile pe care le va rezolva noua lege a pensiilor, precizând ce pensii vor creşte după recalculare.

„Procesul de evaluare precede recalcularea celor 4.950.000 de dosare aflate în plată în momentul de faţă în sistemul public. Nu vrem să tragem de timp, vrem să recuperăm timpul pierdut. Incercăm să avem un ritm alert şi să ne încadrăm în cele 18 luni. Am inceput la 1 martie şi în momentul de faţă avem peste 250.000 de dosare evaluate.

Prin procesul evaluare incercam sa digitalizam toate cele 5 milioane de dosare, astfel încât să avem o bază solidă pentru a putea face recalculare şi a aplica orice formulă de calcul agreata de noul act normativ.

Până în august 2022 incercam sa finalizam acest proces. În momentul de fata am elaborat la nivelul Casei de Pensii şi la Ministerul Muncii un proiect de act normativ in care incercam sa suplimentam personalul special pentru procesul de evaluare. Vrem să angajam 1000 de persoane care sa faca numai acest proces”, a precizat Daniel Baciu la România Tv.

Daniel Baciu a explicat ce inechităţi vor fi rezolvate de noua lege a pensiilor.

„Una din inechităţi se refera la faptul ca in cadrul aceluiasi număr de puncte bazat pe contributivitate exista cuantumuri diferite in plata in momentul de faţă. Legislatia de-a lungul timpului s-a modificat.

Fiecare lege a avut un mod de calcul diferit. De-a lungul timpului au venit tot felul de factori favorizanţi cu privire la calculul pensiei. Aici mă refer la beneficiarii conditiilor de grupe muncă. Beneficiind de aceste grupe de muncă, automat le-a crescut punctajul în defavoarea celor care nu au beneficiat de aceste grupe de muncă.

Lucrul acesta nu mai poate fi tolerat în continuare. Observam ca in cadrul aceluiasi număr de puncte există cuantumuri diferite. Una din inechitati aceasta este.

Incercam să plafonăm cuantumul mare si sa crestem pensiile mici. Incercam sa facem o reasezare a tuturor pensiilor care vor avea acelasi principiu ale punctelor realizate.

In legislatiile anterioare erau niste stagii de cotizare diferentiate la diferite categorii de pensie. Automat ieseau cuantumuri diferite.

Pensia era considerata ca o masura sociala. Toata lumea spune ca se vor taia pensiile. Nu este adevarat. Se vor plafona, iar pensiile mici vor creste.

Încercam să aducem foarte mult principiul cotributivitatii. Au fost multe sporuri care faceau parte din salariu dar nu au fost luate in calcul, cu toate ca se platea contributia de asigurari sociale. Vrem sa includem aceste sporuri in baza de calcul”, a explicat Şeful Casei de Pensii.