Ponta, revoltat după ce Educația a pierdut peste un miliard de euro prin PNRR: În 2015 România a avut cele mai multe investiții în Sănătate și Educație!

Liderul Pro România, Victor Ponta, a criticat dur eșecul negocierilor pe marginea Planului Național de Reziliență și Redresare, reamintind, în context, că în 2015, pe când deținea funcția de premier, Sănătatea și Educație au primit cele mai multe investiții.

„SANATATEA si EDUCATIA – mai sunt prioritati nationale ?

Tarile care investesc in Sanatate si Educatie sunt cele care ies mai repede si mai puternice din Criza !

In 2015 Romania a avut cele mai multe investitii in Sanatate si Educatie de dupa 1989 / din 2016 au venit Ciolos si apoi Dragnea – si ambele domenii au luat-o iar in jos !

Acum este 2021 – de unde taie banii? De la Sanatate si Educatie! Si nu mai sunt nici Ciolos nici Dragnea !

Acesta este viitorul Romaniei?”, a precizat liderul Pro România, Victor Ponta, pe pagina de Facebook.