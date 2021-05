Premierul Cîțu pune „punctul pe i” în privința măsurilor de relaxare: „Vreau să arătăm că putem deschide sezonul estival în siguranță!”

„După un an de zile de pandemie vreau să arătăm că putem deschide în această vară sezonul estival în siguranță. După discuțiile de azi, am primit soluții inovative.

Unele din ele sunt prezentate în spațiul public – sa putem fi fara masca pe plaja, in restaurant, capacitate maxima in anumite coditii, la hotel la fel.

Din partea industriei am primit solutii foarte bune, pe care pe propunem maine in comitetul interministerial”, a declarat Florin Cățu, după întâlnirea cu cei din domeniul ospitalității.

„Am venit special aici pentru că vreau să prgătim cât mai bine acest sezon estival. Am înteles cu totii ca pentru a avea un sezon de succes in România pe Litoral trebuie să lucrăm îm impreună. (…) Am vorbit de propuneri pentru Comitetul ministerial de mâine, care vizează industria turismului”, a mai spus Cîțu.

Despre măsurile de relaxare, premierul a spus că „prima etapă e de la 1 iunie, a doua etapă de la 1 august”.

„Pentru 1 iunie putem vorbi despre eliminarea măștii pe plajă, o distanțare pe plajă între șeszlonguri, am discutat cu cei din domeniu. Cred că putem discuta, sigur, de eliminarea măștii”, a mai declarat premierul, joi, la Constanța.

„Distanțarea dintre șezlonguri, pe plajă, va trebui monitorizată, supravegheată de autoritățile locale dacă se respectă”, a menționat Cîțu.

„La discuțiile și cu producătorii de evenimente în două etape, de la 1 iunie primul prag de relaxare de la 1 august al doilea.

Mă bucură susținerea reprezentanţilor industriei pentru campanie de vaccinare. Îi asigur de toată susținerea mea”, a mai spus Cîțu.