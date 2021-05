Admiterea online la Universitatea de Vest din Timișoara: Become Your Best! – la „Vest”

Procesul de admitere la studii universitare din anul 2021 reprezintă un moment inițiatic, marcat prin energie pozitivă, în care absolvenții examenului de bacalaureat vor alege cum să-și profileze un viitor „SMART”. La Universitatea de Vest din Timișoara aceștia sunt așteptați de cel mai bogat portofoliu de domenii și programe de studii și de cel mai divers mediu academic și multicultural, caracteristice principalei universități comprehensive a regiunii.

O întreagă comunitate, a orașului și a Universității de Vest din Timișoara, le oferă tinerilor talentați cea mai bună șansă de dezvoltare personală și de formare pentru carieră. Viitorii studenți ai Universității de Vest din Timișoara găsesc, în timpul anilor de studii, o cale a aspirațiilor, a devenirii și a succesului.

La UVT, fiecare viitor student va învăța să dea un sens propriu chemării binecunoscute: „Become Your Best!” – pentru a deveni cea mai bună versiune a sa.

Peste 16.000 de studenți, dintre care mai mult de 1.000 de studenți internaționali, alături de 800 de cadre didactice, cercetători și specialiști, oferă cel mai dezvoltat set de opțiuni pentru studiile universitare.

Pachetul educațional oferit noilor studenți acoperă o multitudine de variante de pregătire aprofundată, comprehensivă și inovatoare. Cu peste 150 de programe de studii, grupate în 34 de domenii de licență și de masterat, dar și prin 22 de domenii de studii universitare de doctorat, cele 11 facultăți ale UVT oferă cele mai flexibile trasee pentru orientarea spre profesiile viitorului:

Arte și Design

Chimie, Biologie, Geografie

Drept

Economie și Administrare a Afacerilor

Educație Fizică și Sport

Fizică

Litere, Istorie și Teologie

Matematică și Informatică

Muzică și Teatru

Sociologie și Psihologie (incluzând și domeniile Asistență socială și Științe ale educației)

Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea:

„Începerea studiilor universitare este un moment aparte al vieții, plin de însemnătate, în care contează o bună orientare și informare. Îi invităm pe viitorii candidați să se informeze cu privire la programele de studii oferite de UVT, dar și să-și seteze din timp opțiunile pentru pregătirea procedurilor de înscriere online.

Portalul admiterii https://admitere.uvt.ro/ – cel mai complex portal dedicat procesului de admitere al unei universități din România – cuprinde acum toate informațiile de care au nevoie candidații, actualizările și cele mai noi proceduri armonizate, pregătite pentru admiterea 2021. În curând va fi disponibil și procesul de înscriere online, care va aduce candidații doar la un pas distanță de viața de student la UVT. Pentru anumite programe de studii, candidații vor urma să susțină probe de admitere specifice în luna iulie a acestui an.

Viitorii studenți ai Universității de Vest din Timișoara au la dispoziție atât cel mai larg și flexibil set de opțiuni educaționale, de stagii de practică și de oportunități de angajare, încă din timpul studiilor, cât și o rețea de oportunități internaționale, în cadrul schimburilor Erasmus+ și a programelor din rețeaua universitară europeană UNITA, din care UVT face parte.

Mai mult, a fi student la UVT implică și bucuria evenimentelor culturale și artistice din Timișoara, o atmosferă specifică ce va renaște în a doua jumătate a acestui an, după ce valul pandemiei se va diminua, când viața efervescentă a orașului va reveni la normalitate, cu evenimente unice, academice, culturale, artistice sau sportive, în cea mai vie comunitate urbană din vestul țării.

Îi așteptăm la UVT pe toți aspiranții la studii universitare, atât pe cei care au ales deja programul pe care vor să îl urmeze, cât și pe cei care sunt încă indeciși – și cărora le putem oferi sprijin și consiliere, prin platforma YTM și prin activitățile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT –, indiferent de profilul preferințelor proprii pentru studii umaniste, reale sau vocaționale, asigurându-i că în oferta UVT vor regăsi opțiunea potrivită lor.

Îndemnul nostru – Become Your Best! – îi cheamă pe viitorii candidați în Timișoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023, orașul vestic unde tinerii își definesc cea mai bună versiune a lor, prin viața de student la UVT”.

De ce este UVT altfel? Toate detaliile, pe site-ul dedicat admiterii la UVT: https://admitere.uvt.ro/despre-uvt/de-ce-este-uvt-altfel/

Vă așteptăm cu drag la UVT, universitatea care vă aduce viața de student la un click distanță!

Become Your Best!