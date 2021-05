CEC Bank și EximBank finanțează expansiunea Grupului AAylex, producătorul puilor Cocorico

CEC Bank și EximBank finanțează expansiunea producătorului puilor Cocorico în România prin preluarea Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producători de furaje și de “pui de o zi” din România.

Valoarea finanțării contractate este de circa 20 de milioane de euro, fiind asigurată în mod egal de către CEC Bank și EximBank. Suma va fi folosită pentru achiziționarea participației la Banvit Foods, precum și pentru finanțarea activității curente a grupului de firme.

Cu o cifră de afaceri consolidată de peste 651 milioane de lei în 2020 și peste 2.000 de angajați, Grupul AAylex se află în top cinci cele mai mari companii din industria cărnii din România.

PCF Investment Banking Romania (fosta Professional Capital Finance) a acționat în calitate de aranjor de tranzacție și documentație și a acordat consultanță de specialitate Grupului AAylex în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru Grupul Aaylex.

Prin achiziția companiei Banvit Foods, care deține o fabrică de nutrețuri combinate, trei ferme de reproducție pui și o stație de incubație, se continuă strategia de integrare pe verticală a activităților „de la ou la ambalaj” a grupului AAylex. În prezent, Grupul AAylex, care s-a dezvoltat pornind de la fosta Avicola Buzău din 1982, acoperă activități precum producția de hrană pentru păsări, reproducție, incubație, creșterea puilor de carne, abatorizare, facilități producție de preparate cu valoare adaugată și distribuția produselor de carne de pui sub brandul Cocorico.

”Mă bucur că putem sprijini expansiunea Grupului AAylex, unul dintre cei mai mari jucători din industria cărnii, fondat și dezvoltat de antreprenori români. La CEC Bank continuăm să sprijinim business-urile antreprenorilor români, dovadă fiind cele 120.000 de IMM-uri cu care colaborăm. Agricultura și industria alimentară sunt domenii în care vedem un mare potențial de creștere și care joacă un rol esențial pentru siguranța aprovizionării în România”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.

”Implicarea EximBank în acest parteneriat tripartit 100% românesc, care deschide noi oportunități de dezvoltare pentru un business local de top, este definitorie pentru modul în care se poziționează banca în raport cu întreprinzătorii autohtoni, dar și pentru rolul pe care îl putem juca în susținerea proiectelor de investiții pe termen mediu și lung. Este o tranzacție care întrunește toate condițiile succesului și sunt convins că o vom replica în viitor alături de alți antreprenori care văd oportunitățile din piață, care se gândesc la extindere și care vor găsi în EximBank partenerul financiar ideal”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

‘’Banvit Foods Romania a fost un colaborator tradițional al Grupului AAylex, împărtășind valori și principii similare cu organizația noastră: calitatea premium a produselor oferite, standarde etice de producție și responsabilitate socială. Prin această achiziție strategică, Grupul AAylex va beneficia de avantajele completării capacităților de producție furaje animale, pui de o zi și ouă de incubat, acoperind toate activitățile producției integrate, de la genetică, producție de hrană pentru animale, reproducție, incubație, creștere, abatorizare, la fabrici pentru produse cu valoare adăugată. Grupului AAylex se află printre puținele firme europene integrate total în sistemul Food Industry. Suntem 100% încrezători că putem realiza sinergiile și creșterile proiectate prin această achiziție și că vom integra rapid Banvit Food Romania în cadrul grupului nostru. Vom continua astfel să demonstrăm zi de zi că misiunea Grupului AAylex nu este doar de a produce și a pune pe piață hrană sănătoasă, ci și de a crea o experiență de calitate consumatorilor care folosesc produsele Cocorico. Cu această ocazie, doresc să mulțumesc tuturor partenerilor care au fost alături de noi pe parcursul întregii tranzacții: CEC Bank și EximBbank, în egală măsură în contractarea finanțării necesare, PCF Investment Banking Romania, Deloitte și NNDKP, ce au întreprins toate demersurile în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției’’, a declarat Bogdan Stanca, fondator și CEO al Grupului AAylex.

„Această finanțare complexă arată încrederea și sprijinul băncilor locale pentru antreprenoriatul românesc și suntem mândri să fim parte a unei tranzacții prin care un grup de companii românesc se extinde și se integrează prin achiziția directă a operațiunilor unei multinaționale”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner al PCF Investment Banking.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție pe piața din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și active de peste 41,25 miliarde lei, la sfârșitul lui 2020.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească, care oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking și phone-banking (Tele CEC).

Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, este unicul acționar al CEC Bank.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul AAylex

Grupul AAylex (Cocorico) are ca misiune să ofere hrană naturală, sănătoasă și gustoasă pentru copii, adulți și seniori, crescând puii la cele mai înalte standarde. Puii Cocorico sunt crescuți în mod etic, tratați uman și hrăniți 100% natural, fiind în același timp: nemodificați genetic (non-OMG), fără antibiotice, fără hormoni de creștere făinuri furajere de proveniență animală sau pește, fără aditivi. În ultimii 4 ani, AAylex Group a investit în total peste 50 de milioane de euro pentru integrarea și consolidarea întregului lanț, de la fermă la furculiță, tot procesul fiind complet natural, în condiții de biosecuritate maximă. Totodată, s-a acordat o atenție deosebită responsabilității sociale privind risipa alimentară, condițiile energetice și de mediu. Produsele Cocorico sunt destinate 70% consumului intern și 30% exportului în țări din Europa precum Italia, Spania, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Ungaria și Slovacia, etc. dar și exportului în piețele din Orientul Mijlociu. Grupul AAylex deține fabrici specializate pentru hrana puilor, ferme de reproducție, incubație și creștere a puilor, un abator cu o capacitate anuală de producție de peste 100.000 tone de carne, fabrică de cârnați, unități de ambalare, distribuție și logistică proprie, laboratoare proprii pentru fiecare ciclu de producție în parte și bucătărie industrială unde se efectuează teste pentru produsele gata pentru consum. Grupul are peste 2.000 angajați. În 2020, cifra de afaceri consolidată a Grupului AAylex a fost de peste 651 milioane de lei.

Despre EximBank

EximBank este o instituţie specializată ce se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare sunt dedicate exclusiv segmentului corporate și pot fi accesate în condiții avantajoase de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, fie derulează tranzacţii internaţionale ori se adresează pieţei interne. Companiile au la dispoziție și un portofoliu competitiv de produse de trezorerie, cash management, trade finance și factoring, care întregesc oferta de finanțare și garantare. Totodată, pentru că acţionează ca agent al statului pe piaţa de garanţii şi asigurări, EximBank este unul dintre canalele prin care fondurile publice, puse la dispoziţie de statul român, se infuzează în economie. Pentru detalii: www.eximbank.ro

Despre PCF Investment Banking (cunoscut anterior drept Professional Capital Finance)

PCF Investment Banking este lider pe piața locală de consultanță financiară cu un focus puternic pe servicii de corporate finance, tranzacții sindicalizate, M&A și private equity investments.

Cu peste 15 ani de experiență oferită de consultanți și un volum de tranzacții de peste 1,5 miliarde de euro, PCF Investment Banking este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața locală de profil, cu expertiză pe zona industrială, agricultură și infrastructură și cu un portofoliu de clienți ce include atât companii cu capital românesc, cât și companii cu capital extern.

Despre NNDKP

NNDKP este un promotor al avocaturii de afaceri în România. Cu o experiență de peste 30 de ani, NNDKP este recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale care oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală integrate.

În domeniul finanțărilor, echipa NNDKP contribuie în mod constant la proiecte complexe privind finanțări corporatiste, finanțări de proiecte, de achiziții ale unor instituții financiare și companii internaționale și locale, sau finanțări ale entităților publice locale. Doar în ultimii trei ani, membrii echipei au fost implicați în tranzacții de finanțare cu o valoare totală de peste 3,5 miliarde de euro în sectoare precum agribusiness, energie, imobiliar, infrastructură, FMCG, producție sau tehnologie.