Iată ce premiere vezi în luna mai la cinema

Luna mai 2021 aduce trei premiere pe marile ecrane din România: Rețeaua Cubaneză/Wasp Network (din 14 mai), Cântecul numelor uitate/ The Song of names (din 21 mai) și Proiectul Colibri/ Hummingbird Project (din 28 mai). Cele trei producții atrag prin dinamism și poveste, dar și prin distribuția de excepție. Cântecul numelor uitate și Proiectul Colibri vor avea lansarea simultană în cinematografe și pe platforma de streaming online https://play.happycinema.ro/

Premierele vor rula în cinematografele din rețeaua Happy Cinema (București, Focșani, Buzău , Alexandria, Bistrița și Bacău), dar și în Oradea (Cinema Palace), Sfântu Gheorghe (Cinema Arta), Iași (Cinema Ateneu), Vulcan (Cinema Luceafărul), Reșița (Cinema Dacia), Oravița (Cinema 3D), Caransebeș (Cinema Luna), Petroșani (Cinema Șerban Ionescu), Târgu Mureș (Cinema Arta), Oțelu Roșu (Cinema 3D).

Rețeaua Cubaneză este un thriller politic captivant și elegant cu Gael García Bernal și Penélope Cruz în distribuție. Bazat pe o poveste adevărată – Rețeaua Cubaneză spune povestea a 5 prizonieri politici cubanezi care au fost prinși în SUA la sfârșitul anilor ’90 și acuzaţi de spionaj şi crime.

În Cântecul numelor uitate/ The Song of names, Tim Roth și Clive Owen joacă într-o poveste emoționantă cu acţiunea răspândită pe două continente de-a lungul a mai bine de jumătate de secol. Sub dezvăluirile muzicale uimitoare și pulsante ale filmului, ard groaza unui război și sufletele pierdute în istorie.

Proiectul Colibri, regizat de Kim Nguyen, expune latura nemiloasă a lumii noastre din ce în ce mai digitale. Veri din New York, Vincent (Jesse Eisenberg) și Anton (Alexander Skarsgård) sunt implicați în jocul cu mize mari al High Frequency Trading, unde câștigul se măsoară în milisecunde. Visul lor? Să construiască o linie dreaptă de cablu cu fibră optică între Kansas și New Jersey, devenind milionari. Dar nimic nu este simplu pentru această pereche defectuoasă. Mai ales că cei doi intră în concurență cu fosta lor șefă (Salma Hayek).